Lesart

Elisabeth Bronfen dlfk )- "Wir leben in einer Kultur, in der man so gerne klare Positionen hat, in der Leute an ihren Meinungen festhalten", sagt die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Umso wichtiger sei es ihr, sich mit Widersprüchen und Ambivalenzen zu beschäftigen.<--- bestellen

dlfk ) - Während sich die einen mit dem neuen Fitnessstudio-Abo rumschlagen, überlegen wir im Kulturpodcast, ob es auch "Lesevorsätze" fürs neue Jahr geben kann. Spoiler: Alle wollen mehr lesen, keiner will es aufgeben. Nur wie genau wird 2024 gelesen? dlfk-audio ) - gelesen von Andrea Gerk<--- bestellen dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer<--- bestellen dlfk-audio ) - von Thomas Wörtche<--- bestellen Was uns Mala Zimetbaums Widerstand fürs Heute lehrt<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Marcus Gammel<--- bestellen dlfk-audio ) - Von David SIebert<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Jörg Magenau<--- bestellen