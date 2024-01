Radiotipps für Montag, den

ausgewählt von Henry Kozok

Aufzeichnung vom 22.07.2023Dirk Rothbrust, Schlagzeug; Dionysios Papanikolaou, IRCAM Computer Music Designer; Sylvain Cadars,IRCAM Sound Diffusion; Ensemble Musikfabrik, Leitung: Enno PoppeAufnahme aus dem Kölner FunkhausMoïse Polobi singt seit seiner Kindheit, doch erst mit 70 Jahren hat der Karibe sein Debutalbum herausgebracht. Im Zentrum von "Abri cyclonique" stehen seine durchdringende, archaische Stimme und der Sound der großen guadeloupischen Ka-Trommeln.Von Marius ElferingIm Frühjahr 2023 wendet sich Daniela an eine Sterbehilfeorganisation. Sie will einen assistierten Suizid begehen. Mehrere große Operationen, von denen sie sich nicht mehr erholt hat, und keine Perspektive, dass sich ihre Situation verbessert, führten zu ihrem Sterbewunsch.Komposition: We Are Modular Regie: Teresa Hoerl BR 2019Bill Evans, Giorlamo Frescobaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emmanuel Bach und 28 weitere KomponistenAusgewählte Stücke. Matthias Kirschnereit, KlavierZum 100. Geburtstag des politisch denkenden und handelnden KomponistenMit Ralf Summer