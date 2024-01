Mouvement blickt auf die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs "Generation 23" in Ostrava, bei dem Werke von Markéta Kapustová, Viktor Molnár, Daniel Faragó, Milan Rabij oder Boglárka Erdös prämiert wurden. Aufnahme vom 19. September 2023 aus der Universität in OstravaLeitung: Jörg-Peter MittmannWerke von u.a. Pärt, Kishino, Xenakis, Combier(Konzert vom 30. November 2023 in der Protestantischen Kirche Rockenhausen)Von Niklas WandtWeil ihm sein Instrument zu "eintönig" war, hat Posaunist Janning Trumann damit begonnen, seinen Sound zu elektrifizieren. Auf der neuen Platte ist der unberechenbare New Yorker Gitarrist Brandon Seabrook Gast seines Quartetts. Mit Odilo Clausnitzer(Teil 1 von 2) Von Jim Igor KallenbergRegie: Leonhard Koppelmann Komposition: Christian M. SchäfferTon und Technik: Wilfried Hauer und Christina Hänsel BR 2006Justin Broadrick (Godflesh) im Zeit-Ton Porträt