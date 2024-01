Bundespolizistin und Klimaaktivistin im Gespräch dlfk-audio )- Ihr Engagement bei der Letzten Generation hat ihr ein Disziplinarverfahren eingebrockt. Dennoch ist sich die Bundespolizistin Chiara Malz sicher, dass sie sich korrekt verhält. Sie will die Klimawende und setzt dabei auch auf den Dialog zwischen Aktivisten und der Polizei.(faz) - Der Wirtschaftsminister will dem grassierenden Arbeitskräftemangel mit Reformen begegnen: Die Deutschen sollen freiwillig länger arbeiten und einfacher in Jobs kommen. dwdl ) - "Bild+" wuchs 2023 am stärkstenaber nur dank Rabatten(faz) - Was taugt die Bezahlkarte, über die alle reden? taz ) - Antifaschismus kennt kein Alter, das beweisen die Omas gegen Rechts. Unterwegs mit Frauen, die gegen die AfD kämpfen. Manchmal auch mit Cha-Cha-Cha. welt ) Nach seinem Triumph in Iowa ist Trump seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten einen gewaltigen Schritt näher. Damit ist das Weiße Haus in Reichweite. Für die europäische Sicherheitsarchitektur hätte seine Rückkehr verheerende Folgen. Daraus muss jetzt ein Schluss gezogen werden.(faz) - Viele Menschen sind überzeugt, Ereignisse aus frühester Kindheit wachrufen zu können. Dabei lässt sich das Gedächtnis unter bestimmten Voraussetzungen durchaus in die Irre führen. So können sogar Traumata erinnert werden, die es nie gab.Rundfunkbeitrag(faz) - Es gibt Landesregierungen, die einen höheren Rundfunkbeitrag ablehnen. Die Gebührenkommission KEF schlägt eine Erhöhung vor. Die Staatssekretärin Heike Raab (SPD) sagt, was daraus folgt.(faz) Das Jobportal des Burda-Konzerns tut sich schwer gegen Linkedin. Jetzt soll eine neue Strategie samt Stellenabbau den Umschwung bringen. Die Börse ist skeptisch. hb ) - Der Wirtschaftsminister will dem grassierenden Arbeitskräftemangel mit Reformen begegnen: Die Deutschen sollen freiwillig länger arbeiten und einfacher in Jobs kommen. pte ) - Armut und Entzündungen verdoppeln MortalitätUntersuchung der University of Florida für die USA - Beide Faktoren wirken sich sehr negativ aus. - In den USA haben 2022 rund 37,9 Mio. Menschen unter der Armutsgrenze gelebt. Dieser Wert entspricht 11,4 Prozent der Bevölkerung. Armut wirkt sich negativ auf die körperliche und psychische Gesundheit aus. Laut Forschern der University of Florida (https://www.ufl.edu) geht Armut oft mit chronischen Entzündungen einher.