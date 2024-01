ausgewählt von Henry Kozok



Werke von u.a. Malcolm Arnold, Michael Nyman, Percy Grainger, Arnold Bax, Gustav Holst(Vom 6. September 2023 im Planetensaal, Schloss Eggenberg im Rahmen des "Arsonore Festival 2023")Aufnahme vom 23.10.2017 aus dem Gloria, KölnJohn Ellis ist eine der angesagten Tenorsaxophon-Stimmen New Yorks. Die Idee, die Musik von Bizets "Carmen" für Jazzquartett zu arrangieren, kam ursprünglich nicht von ihm. Ellis wurde 2020 eingeladen mit seinem Quartett beim St. Barts Music Festival zu spielen und das Thema des Festivals in diesem Jahr war Bizets "Carmen".Von Jakob BauerVon Sven AhnertDutzende Meter taucht Julia Tobler ohne Sauerstoff in die Tiefe. Auf dem Rückweg muss sie der Schwerkraft trotzen, minutenlang ohne Luft. Die 32-Jährige wird 2019 Schweizer Meisterin. Heute hilft sie am Roten Meer gestressten Menschen, runterzufahren. Wie geht das unter solchen Extrembedingungen?2007 schrieb Julia Franck mit "Die Mittagsfrau" einen absoluten Bestseller, der jetzt verfilmt wurde. Ihr aktuelles Buch "Welten auseinander", handelt von einem Mädchen, das unter künstlerischen Menschen aufwächst, die sich aber außerstande sehen, sich um das Kind zu kümmern - es ist ihre eigene Geschichte. Im Oktober 2023 war sie zu Gast bei "Eins zu Eins. Der Talk".Mit Neuer Musik geht immer das Versprechen einher, Vorbote einer besseren Zeit zu sein. In der Musik, so wagten Avantgardisten lange zu hoffen, sollte sich die Utopie ihren Weg bahnen. Deswegen erdachten Komponisten wilde Strategien des Musizierens. Mit Björn Gottstein und Frank Hilberg