(dlfk-audio) - Bevor er laufen konnte, nahmen ihn die Eltern mit aufs Segelboot. Mit 22 gehörte Boris Herrmann ein Rennsegler, er durchquerte den Atlantik und segelte allein um die Welt. Heute will er mehr als nur der Schnellste sein: Seine Rekorde sollen auch helfen, die Ozeane zu retten.<--- bestellen bb ) - kaum ein anderes Thema wird mit so viel Hoffnung und gleichzeitig mit Sorge diskutiert. Schon heute kommen wir in unserer täglichen Arbeit bereits mit KI in Berührung. Die Fachtagung untersucht jenseits des Hypes Chancen, Potenziale und Risiken von KI im Publishing. bb ) - Sebastian teNeues, der den gleichnamigen Familienverlag 2020 an Weltbild verkauft hatte, starb mit 54 Jahren. Als Todesursache werden die Folgen seines langjährigen Alkoholmissbrauchs genannt. faz ) - Obwohl die Ampel den Bauern entgegengekommen ist, wollen sie weiter protestieren. Agrarökonom Peter Breunig erklärt, welche drei Fragen in der Debatte zu unterscheiden sind faz ) - Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner über die Risiken für die neue Partei der früheren Linkenpolitikerin - und welche Überschneidungen es mit einer künftigen Partei von Werteunionschef Maaßen geben könnte.