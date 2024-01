ausgewählt von Henry Kozok



Matthias Bartolomey: Violoncello + Klemens Bittmann: Violine und Mandola(Aufnahme vom 28. Juni 2023 im Weingut Fritz Allendorf in Oestrich-Winkel beim Rheingau Musik Festival)Hans Zender: Schuberts "Winterreise". Eine komponierte Interpretation für Tenor und kleines OrchesterJulian Pregardien, Tenor; Deutsche Radio Philharmonie; Robert Reimer, DirigentVon Christoph WagnerVon Dörte Fiedler Regie: die Autorin Deutschlandfunk 2018Von Johanna Tirnthal und Richard PfützenreuterRegie: die Autor:innen Ton: Michael Kube Produktion: WDR/ORF 2021Das Jazzjahr 2024 beginnt vielversprechend, mit zwei Festivaltagen in NRW: Münster und Köln. In Münster das alle zwei Jahre zwischen dem "großen" Jazzfestival stattfindende "Shortcut". Und in Köln das jährliche Winterjazzfestival. Mit Anja BuchmannDie Westbahnstudios - High-End-Sound und Vernetzungsort