Radiotipps für Mittwoch 20.12.23

ausgewählt von Henry Kozok





Graindelavoix; Björn Schmelzer, LeitungKonzert vom 10. September 2023,Musikfestival BernVon Nina PolascheggErkin Çavuş & Reentko Dirks malen mit ihren Gitarren utopische Bilder der Stadt Istanbul: Flughäfen werden zu Bibliotheken, Auto-Tunnel zu Galerien. Den Soundtrack zu dieser Vision liefern die beiden Gitarristen mit ihrem Album "Ütopya". Mit Babette MichelRegie: Alexander Schuhmacher NDR 2005Lydia Rilling, die neue Intendantin der Donaueschinger Musiktage, hat für die Ausgabe 2023 ein Programm mit 70% Frauenanteil zusammengestellt. Das ist neu. Und inhaltlich ist neu, dass die Musiktage wieder unter einem Motto stehen, wie das vor Jahren schon mal der Fall war.ie letzten neuen Platten 2023 und Ausblicke auf das nächste Jahr gibt es zu hören. Der "nimmermüde" Bob Dylan ist dabei sowie die Band um Stuart David (Ex-Belle & Sebastian) "Looper" mit einem neuen Album.Keine definitive Bestenliste, aber eine subjektive Auswahl guter Alben 2023 von Odilo Clausnitzer: von verspielt bis Straight Ahead, von der Newcomerin Lisa Wilhelm bis zum "Elder Statesman" John Scofield. Mit Odilo ClausnitzerJohanna Wokalek wurde vor allem in Ihren Kinorollen als Gudrun Ensslin in Der Baader Meinhof Komplex und als in ihrer Hauptrolle als Die Päpstin bekannt. Über lange Jahre gehörte sie zum Ensemble des Wiener Burgtheaters, wagte sich aber auch an Musiktheater und eigene Kreationen die Literatur, Musik und Schauspiel verknüpfen. Im September gab sie ihr Debüt als Kommissarin Chris Blohm im Münchner Polizeiruf 110.Im letzten Zeit-Ton Magazin im Jahr unseres 30-jährigen Jubiläums präsentieren wir Ihnen dieses Mal einige unserer ganz persönlichen Highlights der vergangenen drei Jahrzehnte.