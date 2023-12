Im Gespräch dlfk-audio ) - Mit close-up's dem Ich auf der Spur pt ) - Im Grunde ist es gar nicht so wichtig, ob die Hannah-Arendt-Preisträgerin Masha Gessen in ihrem Essay vergleicht, wie sie beteuert, oder gleichsetzt. Der eigentliche Skandal in Gessens Essay liegt in dem, was sie nicht benennt und nicht vergleicht. Von Thierry Chervel dfk ) - Filmemacher und Kinofestivals in aller Welt haben den Iran aufgerufen, alle Anklagen gegen das Regie-Ehepaar Marjam Moghadam und Behtasch Sanaiha fallen zu lassen. Auch das Ausreiseverbot gegen sie müsse aufgehoben werden, hieß es in einem Offenen Brief von PEN America, den 30 Filmemacherinnen und Künstler unterzeichnet hatten. Moghadam und Sanaiha schlossen sich 2022 einem Hashtag an, das sich gegen die gewaltsame Niederschlagung von Protesten nach dem Einsturz eines Gebäudes mit mehreren Toten wandte. Als Moghadam und Sanaiha im September ihren Film in Frankreich fertigstellen wollten, zogen die iranischen Behörden ihre Pässe ein. Die beiden waren 2020 mit ihrem Film "Ballade von der weißen Kuh", der auch auf der Berlinale ausgezeichnet wurde, international bekannt gewordenUmstrukturierung mono ) - Beim geplanten Umbau der Auslandsvertretungen des Goethe-Instituts sollen allein in Italien etwa 25 Stellen wegfallen bb ) - Autor:innen im Ausland, deren Bücher ins Deutsche übersetzt werden, warten teilweise seit Jahren auf Zahlungen, weil Freistellungsaufträge in deutschen Finanzämtern feststecken. Der Antragsstau habe inzwischen ein geschäftskritisches Maß erreicht, meint Börsenverein-Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Cleff. rp ) - Kaum zu glauben: Harry Potter könnte in der Muggel-Welt Gefängnis drohen. Warum? Das erklärte Strafrechts-Professorin Anne Schneider am Donnerstag in der Düsseldorfer Zentralbibliothek.(bb) - Die Charts, also die Ranglisten mit den erfolgreichsten Songs, größten Hits, meistverkauften Lieder oder wie immer man die definiert, haben eine lange Geschichte mit vielen kleinen und großen Geschichten hinter sich. Aber der aktuelle Blick verblüfft dann schon: Die gesamte Top-Ten der Single-Charts ist voll mit alten Liedern - und zwar mit Weihnachtsliedern: Mariah Carey, Wham!, Shakin' Stevens (wirklich?), Chris Rea und noch mehr. So etwas gab es früher nicht! Das hat natürlich damit zu tun, dass es bei den Charts nicht mehr um Verkäufe, sondern um Plays und Streams geht. Und Weihnachtslieder werden gerade wie blöd gestreamt, wahrscheinlich weniger von Einzelpersonen, sondern in den Shops und Restaurants. Von Martin Böttcher(fk) - Dem, was die Dichter selbst von ihren Schriften sagen, soll man niemals trauen.", schrieb Walter Benjamin im Passagen-Werk. Wem aber dann? Benjamins Leben selbst ist von mindestens einer Handvoll Biographen so durchleuchtet worden, dass nahezu alle weißen Flecken getilgt sind und die schwarzen in mildem Licht erscheinen. Dass nun ein Bändchen mit seinen Artikeln veröffentlich wurde, die "Essays" genannt werden, hat Martin Lüdke nicht beglückt. bb ) - Dass Lucinda Rileys postum erschienener, achter "Schwestern"-Band und Prinz Harrys Autobiografie "Reserve" die Jahrescharts anführen, war zu erwarten. Aber es gibt auch einige Überraschungen. Das meistverkaufte Buch 2023 geht auf das Konto von Sebastian Fitzek. bb ) - Eine Kritiker-Jury aus 30 deutschsprachigen Journalist:innen haben über die zehn besten Comics des Jahres entschieden. Die besten vier Comics erschienen im selben Verlag, einer davon in Kooperation mit einem anderen. kap ) - Kuppeln aus Gräsern, Monde aus Samen und ein schwebender Teppich aus Pusteblumen-Köpfen: Im Arp-Museum hat die Kölner Künstlerin Christiane Löhr aus Pflanzen und Haaren teils winzig kleine große Kunst gemacht. Das hat einiges mit klassischer Bildhauerei zu tun. Und ist doch einzigartig anders.