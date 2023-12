ausgewählt von Henry Kozok







Konzertausschnitte vom Jazzfest Berlin 2013 aus der Akademie der Künste und von den Leipziger Jazztagen 1989.Werke von Wolfgang Amadeus MozartAufnahme vom April 2021 aus der Cité de la musique in ParisAls "farbenfrohes Live-Erlebnis mit schnellen Beats, verzaubernden Klängen und Überraschungsmomenten" kündigt die Schlagzeugerin Leonie Klein ihre Konzerte an. Fachmann oder -frau muss man nicht sein, um sich von ihren Künsten mitreißen zu lassen. Mit Margarete ZanderKomposition: Miki Yui Regie: Christine Nagel Deutschlandfunk Kultur / BR 2021In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von RVG, The Answer, J Mascis, Smash Into Pieces, Royal Tusk, Spunsugar, Final Stair, Blind Channel, Ace Frehley,Älteres von AC/DC (wg. des 67. Geburtstages von Stevie Young), Kiss. Weihnachtliches von den Goo Goo Dolls, The Pogues und Kisty MacColl (auch wg. des Todes des Pogues Frontmannes Shane McGowan) und Blink 182Mit aktueller Musik von Aesop Rock, Wiki, Wiki & The Alchemist, Rio Riseup, K.I.Z, The Streets, Jazzbois, Speakers Corner Quartet, Yussef Dayes, Web Web & Max Herre und Matthew Halsall.Zum Nationalfeiertag von Burkina Faso, an dem das Land in Westafrika seine Unabhängigkeit feiert, präsentieren wir Musik altbekannter und jüngerer burkinischer Gruppen und Musiker:innen wie Farafina, Gabin Dabiré, Dicko Fils, Alif Naaba und Awa Guindo Mit Antje Hollunder