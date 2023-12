Radiotipps für das Wochenende, 9.10.12.23

ausgewählt von Henry Kozok



RB-Mitschnitt vom 12. Juli 2023, Osterdeichwiesen, BremenMichael van Krücker, KlavierProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2023 im Dlf-Kammermusiksaal KölnWerke von Jean Sibelius, Ilmari Hannikainen und Aarre MerikantoTerhi Dostal, KlavierProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2022 im Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks Berlin

Die Radiotipps für Sonntag, den 10.12.2023

Von Leonie ReinekeÜbersetzung aus dem Arabischen: Larissa BenderRegie: Erik Altorfer Komposition: Martin SchützTon und Technik: Hendrik Manook, Daniel Dietmann und Oliver DannertProduktion: Deutschlandfunk 2019Von Odilo ClausnitzerIn der letzten Antikörper Sendung des Jahres gibt es die Antikörper Jahrescharts mit den besten Songs 2023 . Der 2. Teil der Jahrescharts 2023 kommt am Samstag, 06. Januar 2024 in der Antikörper Sendung #89.Hörspielbearbeitung: Manfred HessKomposition: Thomas Weber Regie: Iris Drögekamp (Produktion: SWR 2015)Frank Zappa ist weithin bekannt als Komponist, Bandleader und Gitarrist querständiger Musik zwischen Rock&Blues, Jazzrock und Avantgarde. Dass er auch Studioproduzent in eigener Sache war und lebenslang an "Tonbandkompositionen" frickelte, ist eine eher unterbelichtete Facette seiner Arbeit. Von Ingo MeyerVon Hermann Vinke Regie: Daniela Herzberg:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Von Anke BehlertWerke von Hans Werner Henze, Béla Bartók, Johannes Brahms und Johann Sebastian Bach

Musik-Videotipps von Freitag

Aufnahme vom 15. September 2023 im Saalbau St. WendelWerke von Muntendorf, Glojnarić, Kubin, Gedizlioglu, Kowalczuk, KnothEnsemble Garage, Leitung: Lautaro Muro FuentealbaVon Thomas DavidDas Jahr neigt sich dem Ende zu und das nehmen wir zum Anlass, noch einmal auf die diesjährigen ByteFM Alben der Woche zurückzublicken. Mit dabei sind u. a. Rozi Plain, Kelela, Nabihah Iqbal, Mega Bog, Erobique und Symba.Von Benedikt Mahler BR 2021Feature von Nabila Abdel Aziz BR/SWR 2023xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGábor Boldoczki, Trompete; Sergei Nakariakov, TrompeteFazıl Say, Klavier; Leitung und Klavier: Alain AltinogluWerke von Bach, Say, Elgar (Übertragung aus dem Großen Saal)Werke u.a. von György Ligeti, Sándor Veress, Conlon Nancarrow, Karlheinz Stockhausen, Lukas Ligetiensemble united; Neue Vocalsolisten StuttgartDirigenten: Valentin Uryupin und Jonathan StockhammerAufzeichnungen vom 22.10.2023Aufnahme vom 2.6.2022 aus dem "Jubez" KarlsruheAm Mikrofon: Tim SchauenDiese Sendung widmet sich Neuerscheinungen von Instrumentalistinnen aus Südafrika, Japan/USA und Großbritannien. Sie eint ihre Vorliebe für Harmonieinstrumente, ihr rhythmisches Feingefühl und vor allem ihr Ruf als hervorragende Komponistinnen. Mit Ella O'Brien Coker