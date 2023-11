Die Radiotipps für Montag

,

den 24.11.2023

ausgewählt von Henry KozokAufnahme vom 7.7.2023 beim Rudolstadt FestivalAm Mikrofon: Babette MichelFür alle Big Band Fans gibt es in diesem Herbst jede Menge Großes zum Lauschen. Der in Deutschland geborene und in London lebende Pianist und Arrangeur Hans Koller widmet sich auf seinem neuen Album "Word from Bird" bei jedem Titel einem anderen Thema von Charlie ParkerEine Transformation von Atem zu KlangMit Sabine Gruber und Daniel Schreiber

TV-Tipps

20:15 Uhr

- Mein Falke Dominik Graf Spielfim 2023 |



22:20 Uhr

- The Suspect - Trügerische Wahrheit (1/5) 21 Stiche |







Von Tina Uebel Regie: Matthias Kapohl Deutschlandfunk 2023Die besten HipHop Alben des Jahres 2018 gönnen wir uns heute. Indie-Rap,große Major-Releases, abseitige Platten und klar, auch Deutschrap sind am Start.Von Egbert HillerDiskurs mit Frank Hilberg und Florian Zwißler