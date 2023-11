Die Radiotipps für Mittwoch, den 1.11.2023

ausgewählt von Henry KozokAufnahme des Konzerts vom 21. April 2023 im Haberkasten in Mühldorf am Inn.Lucerne Festival Contemporary OrchestraKonzert vom 27. August 2023, Luzerner Saal KKL, Luzern (Lucerne Festival)Aufgewachsen ist Enji Erkhem in einer Jurte in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Die traditionelle Musik ihrer Heimat ist in ihrer heutigen Musik deutlich zu spüren - in den Gesangstechniken und durch den Einsatz der mongolischen Sprache. "Ulaan" heißt das aktuelle Album der Wahlmünchenerin. Eine hoch originelle Fusion der Tradition ihrer Heimat, Jazz und Bossa Novain Kammerbesetzung.Ali Doğan Gönültaş ist studierter Archäologe, aber er gräbt keine Fossilien aus, sondern Lieder seiner Heimatstadt Kiğı im Osten von Anatolien. Diese Musikschätze rettet er vor dem Verschwinden, indem er sie singt und dazu die Laute Tembur spielt.



Hörtipp I

15:05 Uhr SWR2 Wissen: Archivradio

DDR-Prozesse gegen Nazi-Verbrecher

Gábor Paál im Gespräch mit Maximilian Schönherr



Hörtipp II

20:00 Uhr rbbKultur Literatur

Zadie Smith: "Betrug"

Live aus dem Großen Sendesaal - mit Marie Kaiser und Jackie Thomae (deutsche Texte)







Begegnung mit Zadie Smith

Stellen Sie sich vor, Sie könnten jeden Moment einfrieren

(faz) - In dieser Woche erscheint "Betrug", der neue Roman von Zadie Smith. Ein Spaziergang mit der Schriftstellerin durch den Nordwesten von London, wo sie zu Hause ist und Teile des Buchs spielen.

Hörtipp III

21:00 bis 22:30 Uhr NDRKultur Hörspiel

"Draußen vor der Tür" Von Wolfgang Borchert

Regie: Ludwig Cremer NWDR 1947

TV-Tipps

