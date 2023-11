Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Donnerstag, den 2.11.2023

ausgewählt von Henry Kozok(Aufnahme vom 29. Juli 2023 beim "Glatt & Verkehrt"-Festival in Krems an der Donau)Von Marlene KüsterEnsemble Ascolta; Leitung: Catherine Larsen-Maguire Dramaturgie: Iris DrögekampIris ter Schiphorst & Felicitas Hoppe: Was wird hier eigentlich gespielt? für Sprecherin, Sänger-Performerin, Ensemble und Elektronik

"Tastenarbeiter" - Ein Dokumentarfilm über den Pianisten Alexander von SchlippenbachWeitere Musik vom Makiko Hirabayashi Trio und von Lukas Kranzelbinders Shake StewMit Stefan FrickeNatürlich wird selten über den frühen iranischen Rock'n'Roll-Underground gesprochen - zu sehr überlagert die Revolution im Jahr 1979 und die darausDiktatur bis heute den Diskurs über den Iran und seine wunderbare Kultur.Unter Verwendung von Texten und Erzählungen von: Patricia Andress, Rayén Garance Feil, Gudrun Herrbold, Lisette Sifón und Barbara TreiberRegie: Pauline Jacob Komposition: Georg Conrad, Cymin Samawatie und Pauline JacobTon und Technik: Alexander Brennecke, Georg Conrad, Philipp Adelmann und Susanne BeyerDramaturgie: Johann Mittmann Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2022