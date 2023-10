Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Freitag, den 20.10.2023





ausgewählt von Henry KozokWerke von Hans Werner Henze, Alma Mahler-Werfel, Gustav Mahler, Toshio Hosokawa, Martin SmolkaRIAS Kammerchor Berlin; Ensemble Musikfabrik; Leitung: Marcus CreedRAGE Thormbones (Posaune); Clara Iannotta, Chris Swithinbank (Elektronik)Musikalische Einstudierung (Radigue & Robinson): Carol RobinsonLeitung: Baldur BrönnimannWerke von Matana Roberts, Sara Glojnarić, Clara Iannotta, Éliane Radigue & Carol RobinsonLiveübertragung aus DonaueschingenAushängeschild des modernen Jazz in Österreich: Fritz PauerCrossings (1972) / Sextant (1973) / Head Hunters (1973)Catherine Mundt und Christoph Schröder führen durch den Abend. Elke Heidenreich liest Auszüge aus ihrem Buch "Frau Moormann und ich". Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band "Felix Fromm 4tet".Von Manuel Gogos Regie: Giuseppe Maio Deutschlandfunk 2022Auch überlange Tracks haben das Recht gespielt zu werden. Also machen wir das heute mal wieder und ignorieren die aktuelle 2:30-Aufmerksamkeitsspanne und geben uns Musik hin, die einen völlig anderen Spannungsbogen verfolgt.Von Peter KnoppEinige herausragende Gitarristen aus der Internationalen Jazz Szene machen in diesen Tagen mit neuen Alben auf sich aufmerksam. Der US-Amerikaner John Scofield etwa veröffentlicht nach seinen Solo-Ausflügen jetzt das Album "Uncle John's Band" im Trio. Mit Thomas Mau