ausgewählt von Henry Kozok radio ) - Am 19.10., am Tag der nächsten Rundfunkratssitzung, erscheint die Anzeige in der SZ. Eine ganze Seite. Wir sind gespannt, ob der BR-Presse-Spiegel auch das verschweigt. Die Intendantin und der Kulturdirektor schweigen und warten darauf, dass der Protest abflaut. Wir wollen ein Überdenken der Reform, konstruktive Gespräche und kreative Lösungen! Mit Eurer/ Ihrer Unterstützung! - Unübersehbar für die 50 Rundfunkräte, die ab 13.30 Uhr tagen - mehr hier Sie ist die erste Komponistin, die in die Académie des Beaux-Arts aufgenommen wurde: Èdith Canat de Chizy. 1950 in Lyon geboren, lebt sie in Paris, wo sie unter anderem das Eric-Satie-Konservatorium geleitet hat und am CRR Komposition unterrichtet. Ihr Werk geht von elektronischer Komposition über traditionelle Instrumentarien bis hin zur Auseinandersetzung mit der christilichen Musiktradition.Porträtiert von Jim Igor KallenbergBig Bands der deutschen Rundfunkanstalten 1945-2023Von Michael KuhlmannÜbersetzung aus dem Schwedischen: Katharina ErbenBearbeitung und Regie: Rami HamzeBesetzung: Jutta Kommnick Regieassistenz: Luise WeigertTon und Technik: Eva Pöpplein und Jens MüllerDramaturgie: Johann Mittmann und Julia Gabel Deutschlandfunk Kultur 2021 (Ursendung)Die Funkopern der 1950er Jahre. Mit Klaus GehrkeIn jüngster Zeit hat er vielbeachtete Zeitchroniken geschrieben über die 70er, 80er und: "No Limit - die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit".- mareTV Helsinkis Schärenküste | NDR - Übernehmen jetzt die Maschinen? | hr - Frankreichs deutsche 2021 | hr