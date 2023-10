Die Radiotipps für Mittwoch, den 18.10.2023

Aktion am 19.10., um 12.00 Uhr, am Münchner Rundfunkplatz 1

TV-Tipps

ausgewählt von Henry Kozok"Kultur braucht spezielle Musik" radio ) - Am 19.10., am Tag der nächsten Rundfunkratssitzung, erscheint die Anzeige in der SZ. Eine ganze Seite. Wir sind gespannt, ob der BR-Presse-Spiegel auch das verschweigt. Die Intendantin und der Kulturdirektor schweigen und warten darauf, dass der Protest abflaut. Wir wollen ein Überdenken der Reform, konstruktive Gespräche und kreative Lösungen! Mit Eurer/ Ihrer Unterstützung! - Unübersehbar für die 50 Rundfunkräte, die ab 13.30 Uhr tagen - mehr hier Aufzeichnung vom 24.07.2023hr-Bigband feat. Terri Lyne Carrington beim 54. Deutschen Jazzfestival Frankfurt 2023Eine junge Frau in der Natur, ohne Zeitbegrenzung. Genetisch modifiziertes Essen. Seltsame Visionen vom Weltende... Wenn Helen Svoboda solche Themen in Musik übersetzt, entsteht etwas Surreales. Auch das rhythmische Kauen eines Apfels ist dabei. Mit Babette MichelVon Robert B. FishmanVon Franziska BuhreDer rote Faden windet sich zumindest in Hannover seit 1970 auf dem Bürgersteig an 36 Sehenswürdigkeiten vorbei. In der Sendung geht es um Events auch abseits des roten Fadens. Also "Eigentlich wollte ich nicht nach Hannover" (Bernd Begemann), aber es gibt dort doch so einiges zu hören und zu sehen. Z.B. das von ByteFM präsentierte Programm der UK Sessions vom 19.-22.Oktober, mit u.a. The Orielles, Mammal Hands, Rival Consoles oder auch Black Country New Road.Komposition: Mathis Nitschke Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Eugenie KleesattelProduktion: Deutschlandfunk Kultur/BR 2022- FilmMittwoch im Ersten Sörensen fängt Feuer Fernsehfilm Deutschland 2023 | Das Erste - Geist, Geschäft und Party - 75 Jahre Frankfurter Buchmesse Deutschland 2023 | arte - EAST Rebellinnen - Fotografie. Underground. DDR. | rbb