Die Radiotipps für Dienstag, den 17.10.2023

ausgewählt von Henry KozokWerke von Randal Smith, Friedrich Cerha und Igor Strawinsky(aufgenommen am 4. Oktober im Großen Konzerthaussaal Wien in 5.1 Surround Sound)Von Julia NeupertAufnahme vom 14.8.2023 aus dem Loft KölnDer Jazzmusiker Barney Kessel gehörte mit zu den vielseitigsten Gitarristen seiner Generation. Er war einer der ersten, der den Bebop in der Tradition Charlie Parkers auf seine Instrument übertrug. Am 17. Oktober wäre er 100 Jahr alt geworden. Mit Thomas Mau

Von Alexa Hennings Regie: Eva SollochProduktion: Deutschlandfunk 2023Autor: Michael Marek Regie: Burkhard Schmid Ton: Helmut BeckerRedaktion: Joachim Dicks Produktion: Hessischer Rundfunk 2006Von Janko HanushevskyKomposition, Regie und akustische Einrichtung: Janko HanushevskyProduktion: Deutschlandfunk 2023 UrsendungVon Nina PolascheggHerzliche Glückwünsche, Sprechlegende! Er ist einer der erfolgreichsten Sprecher in Deutschland und seit über 60 Jahren auf der Bühne und hinter dem Mikrofon aktiv - heute am 17. Oktober wird Christian Brückner 80 Jahre alt.