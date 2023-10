Kärntner Slowenen

Florjan Lipuš: Die Verweigerung der Wehmut

(bgl) - Das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2023 ist Slowenien. Mit Blick darauf, so lässt es der Verlag wissen, hat man in der Bibliothek Suhrkamp den Roman Die Verweigerung der Wehmut von Florjan Lipuš neu aufgenommen. Der Autor schreibt auf slowenisch, insofern scheint der Anlass stimmig. Aber der 1937 geborene Florjan Lipuš ist Österreicher, einer der profiliertesten Schriftsteller der Minderheit der Kärntner Slowenen. Von Lothar Struck

Buchkritik

"October, October" von Katya Balen

(dlfk-audio) - gelesen von Sylvia Schwab

Auszeichnung

Annette Pehnt erhält Großen Preis des Deutschen Literaturfonds

(dlfk) - Die Schriftstellerin Annette Pehnt erhält den mit 50.000 Euro dotierten Großen Preis des Deutschen Literaturfonds 2023. Ihr umfangreiches Werk zeuge von einer beeindruckenden Fähigkeit, in ganz verschiedenen literarischen Formen und oft mit wenigen Worten Perspektiven zu vermitteln, Geschichten aufzubauen und Stimmungen zu erzeugen. So begründete die Jury des Deutschen Literaturfonds in Darmstadt die Wahl. Die 1967 geborene Pehnt erhalte die Auszeichnung für ihr Gesamtwerk, insbesondere auch für ihren jüngsten Roman "Die schmutzige Frau". Der Kranichsteiner Literaturförderpreis 2023 in Höhe von 5.000 Euro geht an Grit Krüger für ihren Debütroman "Tunnel". Die Auszeichnungen werden am 27. November in Berlin überreicht.