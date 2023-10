Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Donnerstag, den 12.10.2023

TV-Tipps

ausgewählt von Henry KozokWerke von Arnold Schönberg und Olivier Messiaen(aufgenommen am 11. September im Arnold Schönberg Center in Wien)Billy Childs, Klavier; Alicia Olatuja, Gesang; hr-Bigband, Leitung: Jim McNeelyBilly Childs: Reimagining Laura Nyro & More(Übertragung aus dem hr-Sendesaal)Werke von Philipp Glass, Meredith Monk, Max Richter u. a.Aufnahme vom 15. März 2023 aus dem Palladium in MalmöDas Album "Soul Song" von Yosef-Gutman Levitt & Lionel Loueke ist Kammerjazz mit Einflüssen aus west- und südafrikanischer sowie aschkenasisch-jüdischer Tradition. Eine spannende Wiedervereinigung nach über 20 Jahren unterschiedlicher Lebenswege. Mit Niklas WandtAufzeichnung vom 23.09.2023Von Karsten MützelfeldtRegie: Matthias Kapohl Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Caroline ThonProduktion: Deutschlandfunk 2021Eine Klangmeditation über die Wegwerfgesellschaft.- Smarte Insekten - Wie winzige Gehirne Geniales leisten | 3sat - scobel - Emergenz: Das verborgene Prinzip des Lebens | 3sat - Vita & Virginia - Eine extravagante Liebe Spielfilm 2018 | BR