Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Mittwoch, den 4.10.2023

ausgewählt von Henry Kozok

Werke von Strawinsky, Bach, Hindemith, Stefan WolpeAufzeichnung vom 22.09.2023Werke von Beethoven, Adès, Haydn, Missy MazzoliMahler Chamber Orchestra, Violine und Leitung: Pekka KuusistoAufnahme aus der Aula der UniversitätHeidi Bayer's "Virtual Leak" beim 54. Deutschen Jazzfestival Frankfurt 2023"Black Focus" von Yussef Kamaal war damals, 2016, ein echter Wurf! Kurz nach dem Album gingen die beiden getrennter Wege und im September 2023 veröffentlichen beide grandiose Solo-Album: Yussef Dayes mit "Black Classical Music" und Kamaal Williams mit "Stings".

Die Schatten werden wieder länger und der Abend bricht früher herein, doch die kräftigen, gelblich-roten Töne der Natur strahlen noch Wärme aus. Die Klangfarben der heutigen Playlist sind entsprechend gewählt - Musik für den Indian Summer, wenn man so möchte. Mit dabei: Lewsberg, Harumi und Essential Forever.Regie: Robert Matejka NDR/DLR Berlin/ORF Studio Vorarlberg 1998Von Ines PaszRegie: die Autorin Ton: Jean SzymczakProduktion: Deutschlandradio Kultur / RB / SR 2012Man möchte meinen, eines Tages wäre am Klavier alles gesagt und gewagt. Aber das einstige Schlachtross der bürgerlichen Salonkultur hat im Jazz mehr Standing denn je. Mit Musik von Harold López-Nussa, Alfredo Rodríguez, David Virelles, David Helbock u.a.TV-Tipps