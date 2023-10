Die Radiotipps für Montag, den 2.10.2023

ausgewählt von Henry Kozok

Aufzeichnung vom 24.11.2022Kaum jemand kann eine vergleichbare Bandbreite an Stilen für sich beanspruchen wie Mary Lou Williams. Die Pianistin spielte Vieles - von Spirituals, Ragtime und Boogie-Woogie über Swing und Bebop bis zum Free Jazz. Sie komponierte und arrangierte für Combos und Big Bands. Und Williams war eine Wegbereiterin der Gleichberechtigung von Frauen im Jazz. Mit Karsten MützelfeldtAnlässlich seines 75. Geburtstag erinnert WDR 3 open: World an den pakistanischen Ausnahmekünstler und Pionier der World Music, der den einzigartigen Gesangsstil seiner Heimat weltweit bekannt gemacht hat

Von Ralph Gerstenberg"In A Time Warp" hat die junge mongolische Pianistin Shuteen Erdenebaatar das erste Stück ihres Debütalbums "Rising Sun" genannt und mit diesem als Ausgangspunkt machen wir eine Reise durch Raum und Zeit, sprunghaft und di-mensional gekrümmt.In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von The Glorious Sons, Itchy, Massive Waggons, Danko Jones, Wargasm, The Kills, Black Stone Cherry, The Flower Kings, Joe Bonamassa, Smash Into Pieces, Bad Wolfs, Kveletak, älteres von Eddie And The Hot Rods (wg. des vierten Todestages von Sänger Barry Masters), Richard Hell And The Voidoids (wg. des 74. Geburtstages von Richard Hell), außerdem eindringliche und verschärfte Konzert-/Tourneehinweise/Veranstaltungshinweise für Itchy und The Flower Kings.Mit Ralf Summer:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Werke von Rossini, Bartók und Mendelssohn Bartholdy(Zeitversetzte Übertragung aus dem Casals Forum)Werke von Gnessin, Schebalin, SchostakowitschRundfunk-Sinfonieorchester Berlin; Leitung: Vladimir JurowskiWerke von Lisa Streich, Bach, Armstrong, MozartFranziska Hölscher, Violine; Kit Armstrong, Klavier; Ensemble ResonanzAufzeichnung vom 27.08.2023"Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört." Gesagt hat das Willy Brandt. Die Zugkraft dieses Zitats war, als die Mauer fiel, längst noch nicht klar. Dem Altkanzler nicht, der Bevölkerung nicht. Zunächst war es vor allem Jubel, Euphorie, Grenzen überschreiten zu dürfen. Was ist inzwischen wirklich zusammengewachsen?Regie: Robert Matejka Produktion: SFB 1985"Mutter: Was kann die Partei dafür, wenn du Schmerzen hast. Vater: Ich habe die Schnauze voll. So voll. Schmerzen. Ich werde verrückt. Mutter: Ich kann das nicht mehr hören. Wo ist das anders. Such dir den Staat. Die Funktionäre sind überall. Das ist der neue Mensch."Bearbeitung und Regie: Heike TauchKomposition: Janko Hanushevsky Ton und Technik: Peter Avar, Jakob Kienemund, Katrin WittProduktion: RBB 2023Von Sebastian Friedrich NDR 2019Komposition: Camill Jammal Hörspielbearbeitung und Regie: Rebekka DavidRedaktion: Susanne Birkner Produktion: SWR 2022Mit Guru & DJ Premier alias Gang Starr und ihren jazzenden FreundenMit Judith Schnaubelt radio ) - Die Berlinerin Cymin Samawatie und ihre Musik zwischen Jazz und E-Musik verfolgen einen transtraditionellen Ansatz. Zu erleben ist sie in Heidelberg. Von Lars Fleischmann.