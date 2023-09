Die Radiotipps für Mittwoch, den 27.9.2023

ausgewählt von Henry Kozok



Musiktipp i



TV-Tipps

Aurélie Franck, Sopran; Christoph Schnackertz, Klavier; WDR Rundfunkchor, Leitung: Nicolas FinkWerke von Boulanger, Bingham, Fauré, Milhaud, Debussy, Saint-Saëns, Schumann, Blake MorganAufnahme aus dem Kölner FunkhausWerke von Micha Seidenberg, Hans Abrahamsen, Samir Odeh-Tamimi, Isabel MundryArcen-Ciel, Ensemble für zeitgenössische Musik der Zürcher Hochschule der Künste ZHdKJonathan Stockhammer, Leitung; Carter Muller, Klavier (Abrahamsen); Bárbara Ribeiro, Shlagzeug (Mundry)Konzert vom 24. März 2023, Toni-Areal, ZürichVon Niklas WandtMit Renan Demirkan, Winnie BöweBearbeitung und Regie: Barbara PlensatKomposition: Gert Anklam Redaktion: Thilo GuschasProduktion: NDR/DLR Berlin 2000Der Soundtrack des Films "Decoder" (1983/ Regie: Muscha) ist in diesem Tagen wiedererschienen. Ein Film über die Macht der Beschallungsmusik (kurz: Muzak). Auf dem Soundtrack sind keine unbekannten sondern z.B. Die Einstürzenden Neubauten, FM Einheit, Dave Ball (Soft Cell) sowie Matt Johnson (The The).Musik: Martin Eichberg, Charlotte Müller, David LindemannChor: Michae Schiefel, Erik Leuthäuser, Lydia Schulz, Zola MennenöhTon und Technik: Martin Eichberg, Philipp AdelmannProduktion: Deutschlandradio Kultur 2015Wenn Sinikka Langeland durch den Wald von Finnskogen wandert, kommt sie in Kontakt mit sich selbst. Der Klang der Natur lebt in ihrer Musik weiter. "Wind and Sun" heißt ihr neues ECM-Album, das sie auch beim Oslo Jazz Festival 2023 vorgestellt hat.- Expeditionen ins Tierreich Wildschweine - Dicke Schwarte, kluger Kopf | NDR Fernsehen- Murdoch Mysteries (13) Folge dem Geld | ONE - Ausstrahlung auch im englischen Originalton- Adam Dalgliesh, Scotland Yard (1) Tod im weißen Häubchen (1/2) | ONE - Ausstrahlung auch im englischen Originalto