(dlfk-audio) - Er war eines der Gesichter von VIVA und zwanzig Jahre lang im Medienbetrieb . Mit Anfang 30 wagte Tobias Schlegl einen Neuanfang und ließ sich zum Notfallsanitäter ausbilden.Jetzt hat er seinen zweiten Roman geschrieben.<-- bestellen radio ) - Die EU-Kommission will die Medienpolitik mit aller Macht an sich reißen. Sie bedroht die Medienvielfalt in Deutschland. Darin sind sich Kritiker auf der Europäischen Public Value Konferenz in Leipzig einig. Von Helmut Hartung zeit ) - Seltsamer Dialekt, komisch wütend und irgendwie rechts: Die Republik schaut verwundert auf dieses Volk im Süden. Sind die Bayern die neuen Ossis? Wir haben einen Ostdeutschen gebeten, sich das mal genauer anzusehen. Von Martin Machowecz radio )- Ungeheuerlich, atemberaubend, ausgezeichnet, Superlativ neben Superlativ, Unglaubliches kommt da aus den Mundstücken von Nils Wogram und Martial In-Aborn, genauso überraschend, was Christy Doran an der Gitarre beimischt oder aus seinen Geräten herausziehen radio ) - Vor 45 Jahren begannen die Dreharbeiten zum Monty-Python-Klassiker "Das Leben des Brian" - finanziert von Ex-Beatle George Harrison. Mit ihren Sketchen und Filmen revolutionierte die britische Komikertruppe den Humor weltweit. Das gefiel nicht allen. faz ) - Zum 1. Januar soll die Deutsche Bahn umgebaut werden. Dann werden sowohl das Schienennetz in Deutschland als auch die Bahnhöfe gemeinwohlorientiert betrieben. Den Wettbewerbern gehen die Pläne nicht weit genug. radio ) - Der Dokumentarfilm "Music for Black Pigeons" porträtiert den dänischen Gitarristen Jakob Bro. Zugleich ist er Meditation über das Musikmachen. Von Tim Caspar Boehme. radio ) - Ralph Towners Vielseitigkeit spiegelt sich in seiner Biografie: In den USA erhielt er eine Trompetenausbildung, studierte Komposition und lernte autodidaktisch Klavier. Von Niklas Wandt. faz ) - Die Kartellbehörde FTC reicht eine Klage gegen den Onlinehändler ein. Sie wirft ihm vor, seine Monopolstellung mit illegalen Mitteln aufrechtzuerhalten. Die Klage hat eine besondere Brisanz.