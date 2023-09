In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Helmet, Staind, Dead Poet Society, Alice Cooper, Royal Blood, Die Netten Jungs Von Nebenan, The Beaches, Slowdive, Ben Granfelt, älteres von MC5, Rob Tyner & The Hot Rods (zweimal wg. des 32. Todestages des ex-MC5-Frontmannes Rob Tyner), Rachid Taha (wg. des 65. Geburtstages des ex-Carte de Séjour-Frontmannes), Mimmi's, The Jimi Hendrix Experience (wg. des 53 Todestages von Jimi Hendrix).