Frischer Wind in der Kirche

Präses der Synode der Evangelischen Kirche Anna-Nicole Heinrich im Gespräch

(dlfk-audio) - Es war eine Überraschung, als die Evangelische Kirche in Deutschland vor zwei Jahren die Wahl von Anna Nicole Heinrich zum Präses der Synode verkündete. Die damals 25jährige Philosophin fand erst in ihrer Schulzeit zum christlichen Glauben. Eines ihrer Hauptanliegen als Präses: Klimagerechtigkeit.



"I'm just singing about life."

Johnny Cash zum 20. Todestag

Die "American Recordings" und seine Liebe zum Folk

(radio) - Eine Hommage mit einem exklusiven Johnny Cash-Interview von Judith Schnaubelt. "Johnny Cash is god!" Das sagte mir schon 1994 der Bassist der Tindersticks, Mark Colwill, der mir an jenem Sommersonntag auf dem englischen Glastonbury Festival mit einer Flasche Whiskey in der Hand selig lächelnd entgegenwankte und das dreimal wiederholte.



epd Film

Barbara Sukowa- "In England wäre sie geadelt"

(radio) - Barbara Sukowa über ihre aktuelle Rolle als Gala Eluard Dalí, die kreativen Jahre mit Margarethe von Trotta und die Vorteile des Älterwerdens. Anke Sterneborg im Interview mit Barbara Sukova.