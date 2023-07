TV-Tipps für den Freitagabend

A-cappella-Musik von William Byrd, György Ligeti, Gabriela Lena Frank sowie Pop-, Jazz- und Folkmusik-Arrangements(aufgenommen am 4. Juli und 27. Juni in der Helmut List Halle in Graz in 5.1 Surround Sound)Aufnahme vom 26.10.2022 aus der edel-optics.de Arena, HamburgVon Maximilian Netter und Klaus UhrigMit John Perry Barlow und Markus Beckedahl (Produktion: SWR 2023)Woche 2: Coming of Age "Briefe an mich" Zwiegespräch mit meinem queeren Ich´Von Esther Schelander Regie: die Autorin Deutschlandfunk 2022Komposition: Kalle Laar/zeitblomRealisation: Bernhard Jugel/Romuald Karmakar BR 1997Heute wird's heiß. Musik mit Hitze. Heiße Tracks, Künstler, die Feuer entfachen und für ihre Kunst brennen. Mit dabei sind Megaloh, Marteria, Ella Fitzgerald, Holger Hiller, A Tribe Called Quest u. a.Am 2. Juni 1993 ging die erste "Zeit-Ton"-Sendung on air. Wir tauchen in diesem Jubiläumsjahr in unregelmäßigen Abständen hinab in unser reiches "Zeit-Ton"-Archiv, um Ihnen Sendungen zu präsentieren, die uns ganz besonders hell in Erinnerung geblieben sind, so auch heute.- Gefährliche Wahrheit Fernsehfilm Deutschland 2021 | arte - Eine Frau mit berauschenden Talenten Spielfilm Belgien/Frankreich 2020 (La Daronne) | ONE - Lang Lang in München Highlights von Klassik am Odeonsplatz | Das Erste - Tatort: Tödliche Flut Fernsehfilm Deutschland 2020 | Das Erste