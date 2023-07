In memoriam

Milan Kunderas Romanwelt

Der Libertin und der Exilant

(faz) - Dieses Buch gehört zur jungen Gattung der Spaziergang-Literatur für Kenner und Liebhaber: Der Kanadier François Ricard unternimmt höchst vergnügliche Streifzüge durch die Romanwelt von Milan Kundera. Von Joseph Hanimann



... und sein neuer Roman

Diese Leichtigkeit ist tonnenschwer

(faz) - Nach 15 Jahren erscheint mit "Das Fest der Bedeutungslosigkeit" ein neuer Roman von Milan Kundera. Ist das eine schöne Nachricht? Von Volker Weidermann

Der ist unser Ende

(faz) - Mit "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" feierte er einen Welterfolg, und dem europäischen Erzählen gab er Leichtigkeit und Reflexion: zum Tod des tschechisch-französischen Schriftstellers Milan Kundera. Von Paul Ingendaay

Wir mussten immer auf ihn warten

Kundera und die Tschechen

(faz) - Er lebte lange in Frankreich und schrieb auf Französisch. Auf sein berühmtestes Buch musste man in seinem Geburtsland Jahrzehnte warten. Über das Verhältnis der Tschechen zu Milan Kundera. Von Jaroslav Rudiš



Über Milan Kundera

Machtausübung durch Sex und Kommunismus

(faz) - Am kommenden Freitag erscheint die erste Biographie zu Milan Kundera. In Tschechien heizt das Buch über den Schriftsteller, der nach Paris ins Exil ging, den erbitterten Streit um die Vergangenheit des Landes weiter an. Von Niklas Zimmermann

(dlfk-audio) - Gespräch mit Autor Marco Martin

+ Dossier zur Kundera-Affäre von 2008 online:

+ siehe auch efeu von heute



Lesart

Das Literaturmagazin

(dlfk-audio) - Moderation: Andrea Gerk

Wieviel in ein Leben passt

Franz von Bayern

(dlfk-audio) - Gespräch mit Marita Krauss

Buchkritik

"Am Anfang war der Knoten" von Michael Simon Karg

(dlfk-audio) - Rezensiert von Michael Opitz

Literaturtipps

(dlfk-audio) - Von Mechthild Lanfermann

Frankreich

Amazon wehrt sich gegen Mindestliefergebühr bei Büchern

(bb) - Eine Mindestliefergebühr für Online-Buchbestellungen soll den unabhängigen französischen Buchhandel ab Oktober unterstützen. Jetzt klagt Amazon gegen die Verordnung. Auch die EU-Kommission äußert Zweifel.



Durchblättern unmöglich

Ungarns größter Buchhändler sperrt LGBTQ+-Bücher unter Plastikfolie weg

(sp) - Gerade erst wurde die ungarische Buchhandelskette Libri von einer regierungsnahen Stiftung übernommen - nun geht sie gegen LGBTQ+-Inhalte vor. Entsprechende Bücher stehen eingeschweißt im Regal.