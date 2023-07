Abschied vom "Dienstmann turi2 ) - Er starb bereits am 1. Juli, wie der nach ihm benannte Mediendienst auf Kress.de heute mitteilt. Kress hatte nach dem Abitur zunächst Elektroinstallateur gelernt und anschließend journalistisch für DM-Gründer Waldemar Schweitzer und dessen Dienst "Aus unseren Kreisen" gearbeitet. 1966 gründete er den Mediendienst "kressreport", den er drei Jahrzehnte lang bestens informiert und mit spitzer Feder zum maßgeblichen Magazin für die Medienbranche aufbaute. 1995 verkaufte er das Magazin an Peter Turi und Thomas Wengenroth und wurde selbst Herausgeber. "Günther Kress war als 'Dienstmann' alter Schule für mich ein Vorbild und für viele ein Leuchtturm. Seine Art, wie er immer sagte, auf Zehenspitzen durch die Tulpen zu balancieren und Kritik durch ironischen Doppelsinn zu üben, war und ist unerreicht", sagt Turi. Das Kress-Zitat "Das wichtigste ist der Dienst" gilt bei turi2 noch heute als Leitsatz für die Online-Berichterstattung.LebenslügendetektorAnselm Kiefer mit Nationalpreis ausgezeichnet mono ) - Mit Anselm Kiefer ist einer der international wichtigsten Gegenwartskünstler mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden: Der 78 Jahre alte Maler und Bildhauer, der seit 1992 in Frankreich lebt, nahm die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Nationalstiftung am Donnerstag in Berlin entgegen. Den mit 20 000 Euro dotierten Förderpreis teilen sich die Jugendorchester-Projekte Hangarmusik und Démos aus Berlin und Paris mono ) - Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin für Kultur und MedienMit dem Etatentwurf hat die Regierung auch erste Zahlen für die Kulturhaushalte des Bundes für das In- und Ausland festgelegt sp )- Nur wenige Stunden nach dem Start meldete Threads bereits zehn Millionen User. Das Onlinemedium Semafor hat nun einen Brief veröffentlicht, den ein Twitter-Anwalt an Meta-Chef Marc Zuckerberg geschrieben haben sollDas teure Ende des CSU-Maut-Debakels faz ) - Der CSU war die Einführung einer Pkw-Maut schon lange ein Herzensanliegen. Doch das ging mächtig schief - zulasten des deutschen Steuerzahlers. Ein Teil des Geldes könnte immerhin jungen Musikern zugutekommen.KI im Pressevertrieb dnv ) - Immer mehr Unternehmen des Pressevertriebs steigen in die Entwicklung von KI-Anwendungen ein. Nicht nur Verlage und Nationalvertriebe ... radio ) - Eine Aufnahme, die sich der Bewertbarkeit entzieht - es wird nicht allen behagen, wie Beethoven als Chiffre genommen wird, ihn eben nicht zu dechiffrieren, nicht zu überhöhen, eher nicht zu hinterfragen, sondern ihn in seinen Fragmenten und kleinsten Anteilen anzunehmen und mit ihm zu spielen.Rückblick(dlfk-audiio) - mit Carsten BeyerKomponisten und das Meer - Teil 1: Benjamin BrittenVon Cornelia de Reese dlfk-audio ) - Zwei Möwen landen geschickt auf einem Felsvorsprung.Komponisten und das Meer: Benjamin Britten (1/6)Ohne Meer geht nichts