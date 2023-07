Die Radiotipps für Mittwoch, den 5.7.2023

TV-Tipps für Mittwochabend

In der Juni-Ausgabe auf dem Spielplatz für randständige Klangabenteuer: Seigen Ono, Sorry for Laughing, Eyeless in Gaza, Yaeji, Fire! Orchestra, Daniel Blumberg, David Sylvian, Christian Fennesz, Matana Roberts, Luise Volkmann & Califone.Die Stimme ist das ursprüngliche, natürliche Musikinstrument. Es ist so individuell wie jeder Mensch. Herausragende Stimmkunst vollbringt die tuwinische Obertonsängerin und Vokalakrobatin Sainkho Namtchylak auf ihren bisher fast 50 Alben. Mit Babette MichelVor über 30 Jahren ist er gestorben, der sanfte Revolutionär John Cage. Welche Spuren hat Cage in der Schweiz hinterlassen und wie kam er hierzulande eigentlich an? Wie waren seine ersten Besuche in Zürich, seine Erlebnisse in Basel?Komposition: Martina EisenreichBearbeitung und Regie: Norbert Schaeffer NDR 2011"Er putzt" bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur 2023 in KlagenfurtHeute mit Aufnahmen aus Schlafzimmern, Kellern, Arbeitszimmern und natürlich aus Proberäumen.Hört sich ganz klar nach LoFi an, aber oft ist genau dieser Sound gewollt.Auch eine Familienproduktion von Kurt Vile ist dabei sowie das Nick-Drake-Tribute Album "The Endless Coloured Ways". Wir hören also u.a., Slowdive, Silicone Prairie, Tribes, tofusmell, Abgas und Sweeping Promises.Woche 1: Anfänge "Meine schöne Stunde Null" Von Barbara PlensatNach Texten von Helga M. Novak, Christa Wolf, Inge Müller, Uwe Johnson, Ricarda Bethke und Annett GröschnerKomposition: Dietrich Petzold Ton: Jean Boris Szymczak DeutschlandRadio Berlin 2001- Re: Der Horror im Klassenzimmer | arte - Die Jägerin Spielfilm Frankreich 2015 | arte - Das rechte Leben - Eine Jugend in Polen Schweiz 2023 | arte - Die Adern der Welt Spielfilm Deutschland 2020 | arte