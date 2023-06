Lesart

bb ) - "Atlas - Die Geschichte von Pa Salt" von Lucinda Riley und Harry Whittaker steht seit fünf Wochen auf Platz 1 - der achte "Schwestern"-Band ist das bislang meistverkaufte Buch in diesem Jahr. Hat es auch Prinz Harry in die Jahres-Top 5 geschafft? Die Liste finden Sie hier. Höchstplatzierte Neueinsteigerin in unsere Wochencharts ist Ute Lemper mit ihrer Autobiografie.

brp ) - Die Sachbuch-Programme der Verlage sind auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und zeigen, was die Menschen bewegt. Was Leserinnen und Leser demnach aktuell am meisten beschäftigt? Es sind drängende Themen wie Krieg, Klima und Krisenbewältigung. Aber auch Titel, die sich mit Geschlechterrollen und Selbstfindung beschäftigen ...

(bgl) - Notizen, Aphorismen, kurze Ereignissplitter oder einfach nur Erschautes und Reflexives von Alltäglichem: in den letzten Jahren zieht mich diese Form von Literatur immer mehr an. Der "große Roman", die kunstvolle "Short-Story" - schon recht. Aber manchmal spürt man zu sehr den Willen oder auch den Widerwillen des Autors, eine Geschichte vorantreiben zu müssen. Dieser Zwang entfällt in dieser Kürzestprosa (die freilich andere Fallstricke aufweist

brp ) - Der mit insgesamt 30.000 dotierte und von der Stiftung Preußische Seehandlung verliehene Preis ist verbunden mit einer Berufung auf die Gastprofessur für deutschsprachige Poetik am Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin

(dlfk-audio) - Moderation: Frank Meyer

dlfk-audio ) -

dlfk-audio ) - Von Mechthild Lanfermann

dlfk-audio) - Rezensiert von Katharina Teutsch