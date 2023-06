Die Radiotipps für Mittwoch, den 14.6.2023



Musiktipp I

21:00 Uhr SRF 2 Neue Musik im Konzert

"Erik Oña - Andere Stimmen" Werke von Erik Oña und Conlon Nancarrow

Karolina Öhman, Ellen Fallowfiled, Lisa Hofer: Violoncello

Helena Bugallo, Amy Williams, Tamriko Kordzaia: Klavier

Cédric Spindler: Elektronik

Konzert vom 27. Mai 2023, Toni-Areal Zürich (IGNM)





Musiktipp II

22:04 Uhr WDR 3

"Cosmic Changes": Das neue Album von Lonnie Liston Smith

Der afroamerikanische Keyboarder legt mit 82 Jahren ein neues Album vor. Epochentreuer Jazzfunk unter der Regie der Produzenten Adrien Younge und Ali Shaheed Muhammad. Mit Niklas Wandt





Musiktipp III

22:30 Uhr HR 2 Jazzfacts

What's going on? - Features, Interviews und was die Szene (um-)treibt

Darmstädter Musikpreis 2023 für Norbert Dömling





Musiktipp IV

23:04 Uhr WDR 3 open: World

TV-Tipps für den Mittwochabend

