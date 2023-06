Die Radiotipps für Dienstag, den 13.6.2023

TV-Tipps für den Dienstagabend

Werke von Thomas Adès, Benjamin Britten, Leos Janácek(aufgenommen am 5. Juni im Großen Musikvereinssaal Wien in 5.1 Surround Sound)Von Konrad BottAufnahme vom 6.11.2022 aus dem Haus der Berliner FestspieleMit Margarete ZanderVon Marc Thörner Regie: Claudia Kattanek WDR/Deutschlandfunk 2023Von Ann-Kahrin EutinHörspiel nach Gedichten von Johanna Charlotte UnzerVon Nathalie Rosenbaum Regie: die AutorinMusik: Deniz Deli Ton und Technik: Deniz Deli, Wolfgang RixiusProduktion: Deutschlandfunk / Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2023 UrsendungVon Karl LudwigVon Esther Schelander Regie: die Autorin Deutschlandfunk 2023- Power, Protest, Emanzipation Die Thatcher-Jahre | arte - Drohnen - Gefahr von oben | ARD alpha - Weiblich, erfolgreich, ausgebremst | arte - Was von der sexuellen Revolution blieb | 3sat - Little Joe - Glück ist ein Geschäft Spielfilm 2019 | BR - Call me DJ! Die weibliche Perspektive der Musikszene | rbb