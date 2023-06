Die Radiotipps für Montag, den 12.6.2023

TV-Tipps für den Montagabend

Werke von Popper, Roumen Boyadjiev Jr. , Piazzolla, Albéniz, Chabrier(Aufnahme vom 5. September 2021 aus dem Amphitheater in Sozopol)Clément Janinet O.U.R.S (Deutschlandpremiere)Christophe Monniot Six Migrant Pieces (Deutschlandpremiere)Aufzeichnung vom 06.06.2023Werke von Nicole Lizée, Emili J. Guim, Katarina Gryvul, Kelly Sheehan, Lucia Kilger, Clemens K. Thomas, Bára Gísladóttir und Laure M. HiendlEnsemble SCOPE, Ensemble GarageAufnahmen vom 24. und 25.11.2022 im Kölner StadtgartenDjango Bates' eigenes Label nennt er Lost Marble, frei übersetzt: "nicht mehr alle Tassen im Schrank". Die Musik des Komponisten und Pianisten steckt voll verrückter Ideen, der Schalk im kleinsten Detail. Mit Karsten MützelfeldtIn der heutigen Ausgabe von Forward The Bass werden verschiedene Spielarten des Offbeats präsentiert. Von klassischem Roots Reggae bzw. Rocksteady (Junior Roy, Inna De Yard, Groundation), über Dub Poetry (Mutabaruka) bis hin zu moderneren Klängen (Galón, Badikoot In Dub, Reggae Roast, SunDub, Zion Train, Dubmatix) ist so ziemlich alles dabei, was Freude macht."Wiener" Fassung von H. C. Artmann Komposition: Heinz Karl GruberBearbeitung und Regie: Heinz Hostnig BR/NDR/ORF 1990In dieser Ausgabe geht es um die Weltpremiere der neuen Single einer jungen und grandiosen Zwei-Mann-Krach-Combo aus Bremen - Below Zero. Neues und aktuelles gibt es von Blur, Àlvaro De Luna, Itchy, Danko Jones, The Hu, Foo Fighters, From Ashes To New, Within Temptation, Royal Blood, Älteres von Built To Spill, Cosmic Psychos, außerdem eindringliche und verschärfte Konzert-/Tourneehinweise/Veranstaltungshinweise für Blur, Itchy, The Hu, Parkway Drive, Built To Spill, Within Temptation, Royal Blood und Below Zero.heute mit: Stephanie Wagner & Norbert Dömling | Joe Lovano Trio Tapestry | Scott McLemoreWerke von Sarah Nemtsov, Janot Roskin, Walter Zimmermann u. a.Mit Andreas Göbel- Und dennoch leben sie Spielfilm 1960 | arte - Air Defender - Groß-Manöver | NDR - Die zwei Gesichter einer Frau Spielfilm 1980 | arte - Aufstand der Frauen 17. Juni 1953 | Das Erste