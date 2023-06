(dlfk-audio) - An Demenz zu erkranken, ist für viele Menschen eine furchtbare Vorstellung. Christine von Arnim erforscht, wie wir Alzheimer und anderen Demenzen vorbeugen - und damit leben können. Das Motto der Neurologin: "Mit Herz und Hirn gesund ins Alter".<--- bestellen pte ) - rbb-Interimsintendantin Katrin Vernau wird nicht zukünftige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb). Der Rundfunkrat lehnte am Donnerstag einen Antrag ab, ihre Bewerbung dafür nachträglich zuzulassen. Vernau hatte sich zuvor nicht offiziell beworben. lto ) - Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Berlin soll an diesem Freitag den Konflikt zwischen dem Axel-Springer-Verlag und Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt schlichten. Es geht um eine Millionensumme. Christian Rath sortiert die Lage. ardm ) - Millionäre haben sich schon einiges einfallen lassen, um ihr Vermögen vor dem Zugriff für's Gemeinwohl zu schützen: Steuerhinterziehung, Briefkastenfirmen oder Tricksereien wie Cum Ex. Jetzt gibt es ein neues großes Ding, um sich vom Staat zu befreien. Man gründet einfach "Privatstädte". Wenn Steuern für die Allgemeinheit nerven, sagt man einfach Tschüss. Im Namen der Freiheit werden die Grenzen ausgetestet. Und Testballons gibt es auch in Deutschland. Staaten führen wie eine Firma und König ist das Kapital - kann das funktionieren? dlfk ) - In Zeiten von Unsicherheit steigt häufig die Sehnsucht nach Führung: Nach jemandem, der freundlich den Weg weist und für die Belange der anderen eintritt. Die Religionsphilosophin Gesine Palmer findet diesen Typus versinnbildlicht in einer paradoxen Männerfigur. pte ) - Viele Medienvertreter beider Seiten beklagen "unfaire und diskriminierende Behandlung"Die zunehmenden politischen Spannungen zwischen China und Indien haben dazu geführt, dass beide Regierungen fast alle Journalisten des jeweils anderen Staates aus dem Land geworfen haben und keine neuen Akkreditierungen mehr ausstellen. Dabei beklagen Medienvertreter beider Seiten, dass sie zu "geopolitischen Schachfiguren" gemacht werden, die im Besuchsland eine "unfaire und diskriminierende Behandlung" erleben müssen. Sowohl in Neu-Delhi als auch in Peking gibt man seinem Gegenüber die Schuld an der Zuspitzung. faz ) - Ein Viertel der Beschäftigten arbeitet häufig von daheim. Doch zeigen Arbeitgeber jetzt öfter rote Linien auf - und scheuen sich nicht vor Konflikten mit den Betriebsräten. faz ) - Das Goethehaus in Weimar muss sehr dringend saniert werden. Im Zuge der Restaurierung will die Stiftung auch das Ausstellungskonzept überarbeiten. Das alles wird sehr teuer. Noch aber gibt es keinen Finanzierungsplan der Politik. Warum nicht? faz ) - Dirk Hoerig liefert aus Deutschland Konzernen wie Lego, Disney oder Volkswagen die Cloud-Software für ihr Onlinegeschäft. Zur Konkurrenz gehört auch SAP - mit einer Software, die Hörig einst selbst mit entwickelte.Ilse Kochs Leben faz ) - Frau des Kommandanten von Buchenwald und Täterin: Alexandra Przyrembel zeichnet Leben und öffentliches Bild von Ilse Koch nach. nb ) - Bereits seit Wochen kursierten Gerüchte um ein Aus für den deutschen Ableger von Servus TV: Nun steht fest: Ende 2023 ist Schluss. Das teilte der österreichische Privatsender mit Sitz in Salzburg am 7. Juni 2023 mit. Künftig wolle sich der Sender, der zum Medienkonzern Red Bull in Salzburg gehört, verstärkt auf den Heimatmarkt konzentrieren, wo das Programm auch weiterhin linear und digital angeboten wird. In Deutschland will Servus TV seine Inhalte ab 2024 ausschließlich über die Plattform ServusTV On verbreiten. nb ) - Die Digitalkonferenz Republica in Berlin und das Reeperbahn Festival in Hamburg werden künftig zusammenarbeiten. Wie beide Veranstalter am 8. Juni 2023 bekanntgaben soll es zukünftig jährlich eine zweite Republica. Die Hamburger Ausgabe soll mit Unterstützung der Behörde für Kultur und Medien im Rahmen des Reeperbahn Festivals am 22. und 23. September in drei Spielstätten stattfinden. Mit der neuen Kooperationen verfolgen beide Veranstaltungen das Ziel, ihre Stärken zu bündeln und zu erweitern.