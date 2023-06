Die Radiotipps für Dienstag, den 23.5.2023

TV-Tipps für den Dienstagabend

Lawrence Power, Viola; Leitung: Jukka-Pekka SarasteWerke von Lotta Wennäkoski, Anders Hillborg, Jean Sibelius(Aufnahme vom 11. und 12. Mai aus dem Großen Saal)Rauschhaft sind beide Formationen heute Abend im Late Night Concert: Während sich die Band Ikarus mit ihren treibenden Grooves und dem zweistimmigen Gesang in langen Bögen in Trance singen, berauscht sich der Pianist Yannick Délez an reichen harmonischen Farben und feinsten Zwischentönen.Mit Joonas Ahonen und Martina SeeberDie Bassistin Mali Obomsawin bezieht sich auf ihrem vielbeachteten Debut "Sweet Tooth" direkt auf ihre indigenen Wurzeln. Welche Vorläufer gab es dafür in der Jazzgeschichte? Eine Spurensuche."Nina Simone" Sängerin und Ikone der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung"Strange Fruit* Song gegen Lynchmord und RassismusFeminismus und die Dekonstruktion der ZweigeschlechtlichkeitVon Jean Paul Regie: Heinz von CramerTon und Technik: Irene Thielmann, Gerda Koch Produktion: BR/SDR 1988Ton: Ingo Kottkamp und die Autor:innenProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Er war ein Magier der neuen Musik. Mit seinen Klangfarbenkompositionen wie "Atmosphères" oder seinen rhythmisch komplexen Werken hat er die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich mitgeprägt. Am 28. Mai ist der 100. Geburtstag von. Mit Andreas Göbel- Die Flieger vom Gollenberg Lilienthals Erben | rbb - Der Osten - Entdecke wo du lebst Bunte Stadt Magdeburg | MDR - Stille Invasion - Chinas Balkan-Strategie Deutschland 2023 | arte - Drags of Monnem - Zwischen Glamour und Stempeluhr | SWR - Kommissar Bäckström: Die Insel (1) Schweden/Deutschland 2020 | hr