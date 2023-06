Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Mittwoch, den 7.6.2023

TV-Tipps für den Mittwochabend



20:15 Uhr - Blütenträume Fernsehfilm Deutschland 2015 |

20:15 Uhr - Gelobt sei Gott Spielfilm Belgien/Frankreich 2018 |

20:15 Uhr - Tatort: Du allein Fernsehfilm Deutschland 2020 |

Vier Video-Portraits von Schweizer Musiker:innen, welche die Musik von morgen schreiben.Mit Noémi Büchi, Janiv Oron, Martina Berther und Julian Sartorius.Werke von Zad Moultaka, Ballaké Sissoko und John AdamsBallaké Sissoko, Kora; Orchestre Philharmonique de Radio FranceLeitung: Gergely Madaras Aufzeichnung vom 05.05.2023Von Odilo ClausnitzerEs gibt nur wenige Instrumente, die sich selbst genügen. Die Gitarre gehört dazu. Sie klingt alleine wie ein Ensemble, sie wirkt vollständig, auch in der kleinen Form. Ein paar aktuelle Saiten-Reflexionen im Nachklang der Lockdowns. Mit Musik von Jacob Young, Dominic Miller, Pat Metheny, Béla Fleck u.a. mit Ralf DombrowskiEine Ost-Künstlerbegegnung - zwischen Pop- und Hochkultur und mehr als zwei Generationen.Autorin und Regisseurin: Sylvie Kürsten Produktion: rbb/ Studio Jot 2023 UrsendungDiese 60 Minuten sind bestimmt durch Twee-Pop-Songs. Oder wie auch immer dieses Genre bezeichnet wird. Vielleicht einfach guter Pop. Im MIttelpunkt steht das herausragende Album von Bar Italia (London). Dabei sind außerdem Hannah Jadagu, Chartreuse, The Radio Field, Sweeping Promises und Deep Dyed. Auch an den 40. Todestag von Karen Carpenter (Carpenters) wird mit dem "verlorenen Album" gedacht.Aus dem kanadischen Französisch von Frank WeigandRegie: Anouschka Trocker Komposition: Albrecht ZiepertTon und Technik: Martin Eichberg und Susanne BeyerProduktion: SR/Deutschlandfunk Kultur 2022 (Ursendung)Mit Barbara Streidl