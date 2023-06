(dlfk-audio) - Den Kriegsbeginn in der Ukraine hat Yevgenia Belorusets selbst miterlebt. Schon 2014 musste die Fotografin erfahren, was Krieg bedeutet. Für ihre Bilder reiste sie regelmäßig in den Donbass. Als "Gast in einer Katastrophe" habe sie sich dabei gefühlt. Mit ihren Arbeiten will die Künstlerin auch deutlich machen: Der Krieg gehe alle an. rbb ) - Die Kandidatinnen für die Wahl der nächsten rbb-Intendantin stehen fest. Wie der rbb am Montagabend mitteilte, wurden aus 50 eingegangenen Bewerbungen drei Kandidatinnen ausgewählt. Es handelt sich demnach um:(50) stammt aus Säckingen, studierte an der TU Berlin und an der University of Cambridge. Zuletzt war sie Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland.Ulrike Demmer (50) ist in Solingen geboren, studierte Rechtswissenschaften in Bonn und Berlin und arbeitete unter anderem für das ZDF, den "Spiegel" und Radioeins vom rbb. Von 2016 bis 2021 war sie stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung.(40), ist in Halle (Saale) geboren, studierte in Berlin Publizistik und Kommunikationswissenschaften und arbeitete unter anderem für die "Neue Zürcher Zeitung" und "Die Zeit". Seit 2019 ist sie Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell piqd ) - Die Medien-Website Columbia Journalism Review widmet sich in dem Longread "The last good website" einem ganz speziellen Medium: Defector, die aus den Überresten von Deadspin wiederauferstandene Sport-Website. Deadspin gehörte einst zum Gawker-Imperium und berichtete subjektiv und provokant über US-Sport und Kultur. Als sie mit den neuen Private-Equity-Besitzern in Konflikt gerieten und der Streit eskalierte, gingen die Redakteure und Redakteurinnen einfach. dlfk ) - am Sonntagegelung für Öffnung von Regelung für Öffnung von dlfk ) - Weitere Frauen erheben Vorwürfe gegen Till Lindemann und das Band-Umfeld: Junge Frauen würden offenbar gezielt für Sex mit dem Rammstein-Sänger gecastet. Zwei Frauen berichten von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten(faz) - Kiepenheuer & Witsch bestreitet, etwas von Till Lindemanns Pornovideo gewusst zu haben. Das klingt angesichts der breiten Berichterstattung unglaubwürdig. Ein Kommentar von Jürgen Kaube cw ) - Wie sicher sind elektronische Signaturen und wann ist welche der verschiedenen Formen angebracht? Wir erklären die unterschiedlichen Arten der digitalen Signatur.