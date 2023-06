Die Radiotipps für Montag, den 5.6.2023

Aufzeichnung vom 29.07.2022

TV-Tipps für Montagabend

Werke von Yiqing Zhu, Lachenmann, Michael Pelzel, SaundersCarolin Widmann, Violine; Boglárka Pecze, Klarinette; Basel Sinfonietta, Leitung: Peter RundelAufnahme aus der Kölner PhilharmonieKomposition: Heinz Karl GruberBearbeitung und Regie: Heinz Hostnig BR/NDR/ORF 1990Wir hören Tracks aus Max Müllers aktuellem Album "Was Weiß Ich", erinnern an den im Mai verstorbenen Xaõ Seffcheque und freuen uns über neue Musik von Oval, Tell A Vision, Brenda Blitz, The Radio Field und Die Zimmermänner.heute mit: Stemeseder & Lillinger | Duncan Eagles | Sebastian Gramss' States Of PlayDie Französin Fredda ist stark beeinflusst von angloamerikanischer Musik, ihre sinnlich-poetischen Songs sind dennoch zu 100% Chansons. Etta Scollos Spektrum reicht von Jazz über Pop und Folk bis zu Orchesterprojekten, die Lieder und die Poesie ihrer sizilianischen Heimat sind immer dabei. Mit Anna-Bianca Krause- Lucia - Engel des Todes? Spielfilm Niederlande/Schweden 2014 (Accused / Lucia de B.) | ONE - Der Mann, der nach der Oma kam Spielfilm DDR 1972 | MDR - Jean-Luc Godard - Kino ohne Kompromisse Frankreich 2022 | arte