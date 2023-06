Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für den 2.6.2023

TV-Tipps für den Freitagabend

Pascal Deuber, Horn; franz ensembleWerke von Wilhelm Anton Lütgen, Allan Stephenson, Carl Nielsen, Franz Berwald(Aufnahme vom 7. März aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks)Werke von Debussy, Mauro Montalbetti, Rued LanggaardSigne Heiberg, Sopran; Davide Cabassi, KlavierPhilharmonisches Orchester BremerhavenLeitung: Marc Niemann Aufzeichnung vom 15.05.2023Aufnahme vom 3.6.2022 beim Bluesfestival SchöppingenSeit ihrem genreübergreifenden und zukunftsweisenden Debütalbum Speak Low von 2016, gilt die in Berlin lebende Schweizer Vokalistin Lucia Cadotsch, die u.a. schon für ihre Künste mit dem deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde, als eine der wichtigsten und spannendsten Künstler:innen des zeitgenössischen Jazz.Elektroautos bringen neue Töne in die urbanen Geräuschkulissen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Warngeräusche sollen vor allem zur Verkehrssicherheit beitragen. Doch aufwendige Sounddesigns können auch fahrende Kunstwerke schaffen - mit der lenkenden Macht der Musik.Von Felizitas Stilleke Regie: Philine VelhagenProduktion: Deutschlandfunk 2022Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren April 1943−1945Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf sowie Zeitzeuginnen und ZeitzeugenBearbeitung: Lisa Hauff Manuskript und Regie: Ulrich Lampen BR 2023 UrsendungVon Sabine FringesModeration: Alexander Wasner (Aufzeichnung vom 22. Mai 2023 im Staatstheater Mainz)- Die Höri - Verstecktes Paradies am Bodensee | SWR BW- Das unsichtbare Wesen Frankreich 2022 | arte - Geheimnis Bonner Regierungsviertel | WDR - Ich bin Joan Collins! Großbritannien 2022 | arte