Die Radiotipps für das Wochenende, 20./21.5.2023

TV-Tipps für das Wochenende

Die Video-Radiotipps von Freitg, 19.5.2023

Werke von Kristine Tjøgersen, Ramon Lazkano, György Ligeti, Hugues DufourtWDR Sinfonieorchester, Leitung: Sylvain CambrelingÜbertragung aus dem Kölner FunkhausParallele Ausstrahlung als Mehrkanal 5.1Konzertmitschnitt vom 18. März 2023, Musichall WorpswedeGeburten"Werke von Gabriel Iranyi, Chaya Czernowin, Damian Schollensemble 20/21; Ltg. David SmeyersAufnahmen vom April 2016 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, KölnLive Coding, also das Konzept im Konzert (live) erst mit der Programmierung (Code) eines Musikprogramms zu beginnen, ist eine heterogene Sache - das hat die International Conference on Live Coding im April 2023 in Utrecht gezeigt. mit Friedemann DupeliusEin epochales Hörspielwerk Gastgeber: Leonhard Koppelmann hr 2023Afrofuturismus, indigener Futurismus, arabische Science-Fiction, Native-American Futurities - spekulative Erzählungen über die Zukunft, jenseits westlich geprägter Vorstellungen sind vielfältig und eine Inspiration für die Gegenwart.Übersetzung aus dem Kroatischen: Alida BremerBearbeitung und Regie: Erik AltorferMusik: Martin Schütz (Komposition und Produktion)Ton und Technik: Michael Morawietz, Oliver DannertProduktion: Deutschlandfunk 2023 Ursendunghr 2023 UrsendungHörstück von FM Einheit und Siegfried ZielinskiMusik und Regie: FM Einheit (Produktion: SWR 2023 - Premiere):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Von Tim BaumannWerke von David Orlowsky, Jens-Uwe Popp, Baden Powell, Florian Dohrmann und Sholom Secunda in einer Konzertaufnahme vom 26.08.2019Mitschnitt vom 30.03.23 in der Stadtgalerie SaarbrückenWerke von Hannah Kendall, Daniel Kidane, Jessie Cox, Tania LeonEnsemble Modern, Leitung: Vimbayi KaziboniEin Ermittlungsrichter ist in die Gemeinde gerufen worden, um einen lächerlichen Nachbarschaftsstreit zu klären, hervorgerufen durch einen nicht existierenden Zaun. Je länger er ermittelt, desto deutlicher nimmt er Anzeichen für sonderbare Geheimnisse und Gespenster wahr. Liegt das am lokalen Blaubier? Oder lauert das Böse in jedem?Mit Texten von Eli Troen Basierend auf Alfred Jarry's Ubu RoiRegieassistenz: Gerald MichelTon: Jan Fraune und Philipp AdelmannSound-Design: Thorsten Hoppe Co-Regie: Charles CheminRegie: Robert Wilson Dramaturgie: Christine Grimm Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Porträt des Künstlers Jens Risch in 12 SzenenVon Beate Berger Regie: Nicole Paulsen SWR 2022Bertolt Brecht, Margarete Steffin und Walter Benjamin im ExilVon Holger TeschkeDer Förster, Waldpädagoge und Schriftsteller Jürgen-Thomas Ernst über dieGeheimnisse und die Magie von Wäldern.- Kinder der Sonne Von Maxim Gorki, Schauspiel Bochum | 3sat - Die Eingeborenen von Maria Blut Von Maria Lazar, Burgtheater Wien | 3sat - Traffic - Die Macht des Kartells Spielfilm USA/Deutschland 2000 (Traffic) | WDR Fernsehen- Dame, König, As, Spion Spielfilm Frankreich/Großbritannien/Deutschland 2011 | Das Erste - Interstate 8 Spielfilm Deutschland/USA 2019 | rbb Fernsehen- Tatort: Game Over Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste - Die Charité - Medizin unterm Hakenkreuz Deutschland 2019 | tagesschau24 - Kosmos Ligeti Deutschland 2023 | arte - ttt - titel thesen temperamente Cannes Film Festival 2023 | Das Erste TippxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAm Mikrofon: Holger ZimmerAm Mikrofon: Tim Schauen"Since Time Is Gravity" heißt die neue Manifestation des gefeierten Komponisten und Multiinstrumentalisten Joshua Abrams mit seinem Ensemble Information Society. Seit der Gründung 2010 in Chicago hat Abrams die konzeptionellen Grundlagen der Band, ihre musikalischen Referenzen und die Anzahl der Mitglieder der Gruppe schrittweise erweitert. Mit Manuela Krause