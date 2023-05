Die Radiotipps für Mittwoch, den 17.5.2023

Die Radiotipps für Donnerstag, den 18.5.2023

TV-Tipps für dem Mitwochabend

TV-Tipps für Donnerstagabend

Werke von Crumb, Britten, Elgar, IvesAufnahme aus der Berliner PhilharmonieVon Ssirus W. PakzadImmer wieder beziehen sich Jazzmusiker:innen wie Efrat Alony, Luca Sinzera, Tilo Weber oder Olivia Trummer in ihren Stücken auf Kompositionen des Barock, der Klassik oder Romantik, sie sind an ihrem Instrument klassisch ausgebildet, spielen Repertoire aus der sogenannten "E-Musik" oder liebäugeln mit großem Orchester. Mit Anja BuchmannMit Frauke OppenbergKomposition: Nikolai von Sallwitz Regie: Iris Drögekamp NDR 2020Von She She PopKomposition: Christopher Uhe, Max Knoth Ton und Technik: Andreas Narr, Max Knoth, Hermann LeppichProduktion: DKultur 2011"Die Kologo-Laute aus Ghana hat zwar nur zwei Saiten, aber je nach Geschick des Musikers kann sie sehr vielfältig klingen", sagt King Ayisoba. Für seinen Kologo-Beat wird der Musiker aus dem ghanaischen Norden weltweit gefeiert. Mit Babette Michel:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Werke von Dessner, Lago, Stevanovich, Bach, St. Mokranjac, Schubert, Max RichterGoran Stevanovich, Akkordeon, Aufzeichnung vom 05.04.2023Werke von Nordheim, Martinů, Schostakowitsch, Piazzolla, Grieg, Gershwin, Weill, KreislerAufnahme aus der Wigmore Hall, LondonDie amerikanische Sängerin, Kontrabassistin und Komponistin Esperanza SpaldingAm Mikrofon: Sophie Emilie BehaVon Henry AltmannSprechchöre: Tim Schüler Musikalische Leitung: Johannes David WolffRegie: Oliver Martin / Mathias Noack(Produktion: SWR 2023 in Kooperation mit Deutschlandradio - Premiere)Komposition: Sebastian SchlemmingerTon und Technik: Alexander Brennecke, Gunda Herke und Susanne BeyerRegie: Micha Kranixfeld und Marleen WolterDramaturgie: Julia Gabel und Johann MittmannProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Seit Jahrzehnten ist Deutschland ein überaus attraktiver Standort für Komponist*innen aus aller Welt. So entsteht hierzulande Musik mit verschiedensten kulturellen Verwurzelungen, ob in Island oder Iran, Zypern oder Chile, Kroatien oder Litauen, Argentinien oder Korea, den USA oder der Türkei.Musik: Bülent Kullukcu Regie: Mona Winter RBB 2022- DokThema Radikal an der Basis - Das Nürnberger KOMM | BR - Vor dem Morgengrauen Spielfilm Frankreich 2007 | arte 23:25 Uhr - Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Wahrheit oder Hysterie | ONE - Filme im Ersten Willkommen bei den Sch'tis Spielfilm Frankreich 2008 | ONE - Frühling in Paris Spielfilm Frankreich 2020 | ONE - Große Lichtshow - Frankfurt feiert die Wiege der Demokratie | hr - Polizeiruf 110: Abgrund Fernsehfilm Deutschland 2022 | rbb Fernsehen