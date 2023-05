Die Radiotipps für Dienstag, den 16.5.2023

TV-Tipps für Dienstagabend

20:15 Uhr - Böser Wolf - Ein Taunuskrimi (1/2) 2015 | - Böser Wolf - Ein Taunuskrimi (1/2) 2015 | 3sat

22:05 Uhr - Putins Gift (3/3) Der Ukrainekrieg | - Putins Gift (3/3) Der Ukrainekrieg | arte

23:05 Uhr - Pegasus - Der Feind liest mit Frankreich 2023 | - Pegasus - Der Feind liest mit Frankreich 2023 | arte













Von Konrad BottAufnahme vom 26.6.2022 am Timmendorfer StrandDer 73jährige Autodidakt, Bildhauer und Sänger Lonnie Holle legt mit "Oh me, oh my" ein erdiges Album vor und verarbeitet singend seine traumatische Biographie. Das tut er mit prominenter Unterstützung, etwa von der spoken word Poetin Moor Mother. Mit Niklas WandtMit Anno WilhelmVon Hardy FunkVon Christoph HaffterVon Jan Decker Regie: Beate ZiegsTon: Hermann Leppich Deutschlandfunk Kultur 2021Eingerahmt von zwei neuen Kracheralben von The Robocop Kraus und Duesenjaeger ist die Sendung auch im Mittelteil vollgepackt mit Energie, schlechten Ideen und guter Laune - oder war es anders herum? Dafür sorgen Yfory, Euromilliard, die Imploders, Ex White, New_Project_666 und Shit Present. Upunktapunkt.