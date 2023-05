Die Radiotipps für Montag, den 15.5.2023

TV-Tipps für den

Montagabend





20:15 Uhr - Wambo Spielfilm Deutschland 2001 (Wambo) |

23:35 Uhr - Die Erfindung des Rassismus in Farbe |

21:55 Uhr - Bergman Island Spielfilm 2020 |

23:40 Uhr - Monica in the South Seas Großbritannien 2022 | - Wambo Spielfilm Deutschland 2001 (Wambo) | ONE - Die Erfindung des Rassismus in Farbe | Das Erste - Bergman Island Spielfilm 2020 | arte - Monica in the South Seas Großbritannien 2022 | arte









Werke von Popper, Boyadjiev Jr., Piazzolla, Albéniz, Chabrier(Aufnahme vom 5. September 2021 aus dem Amphitheater in Sozopol)Aufzeichnung vom 10.11.2022Werke von Peter Eötvös, Gordon Kampe, Morton Feldman, Helena Cánovas i ParésMit einer unverwechselbaren Stimme und einer ganz und gar eigenen Art, die Texte der Songs zu interpretieren, galt Carmen McRae nicht nur unter den Kolleginnen als Rohdiamant. Mit Karsten MützelfeldtKomposition: Peter Pichler Regie: Richard Oehmann BR 2023 UrsendungDie Stimme von Miriam Makeba fühle sich so vertraut an, sie sei fast schon Familie gewesen, erzählt die US-amerikanische Sängerin und Komponistin Somi. Ihre Eltern stammen aus Ruanda und Uganda und so begann Somis Liebe zu Miriam Makeba und ihrer Musik schon in ihrer Kindheit.In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Extreme, Wolfgang Van Halen Mammoth WHV, Foo Fighters, The Hives, Rancid, The Gaslight Anthem, Bird's View, Plaiins, Off Lights, Smash Intop Pieces, Five Finger Death Punch, Älteres von The Creation (wg. des 77. Geburstages des Bassisten Bob Garner), The Sisters Of Mercy (wg des 64. Geburtstages von Andrew Eldritch), außerdem eindringliche und verschärfte Konzert-/Tourneehinweise/Veranstaltungshinweise für Mammoth WVH, Bird's View und Five Finger Death Punch.In diesem Jahr versprachen die Wittener Tage für neue Kammermusik "Gänsehaut-Momente, Depeschen 'Aus dem Geröll' und eine Liebeserklärung an das Radio". Porträtkünstlerin des Festivals war in diesem Jahr Carola Bauckholt. Ein Rückblick. Mit Andreas GöbelMit Ines Pasz