Psychologin dlfk-audio ) - über traumatisierte GeflüchteteViele Geflüchtete haben traumatische Erlebnisse, die sie mit sich herumtragen - aus Kriegs- oder Fluchterfahrung. Die Psychologin Katalin Dohrmann von der Universität Konstanz bietet Hilfe. Das sei auch wichtig für Deutschland als aufnehmende Gesellschaft. radio ) - "Trondheim Jazz Orchestra with Jason Moran "// Jason Moran, p / Trondheim Jazz Orchestra. Saalfelden Jazz Festival, Congresszentrum, Main Stage, Österreich, August 2022. radio ) - "Slåtter fra Gaupdalen", Stücke aus dem Luchstal. Das Luchstal gibt es nicht wirklich, es ist ein Phantasieort, den die Geigerin Johanna-Adele Jüssi in einem Traum besucht hat. Die estnische Musikerin lässt ihn aber in ihrer Musik real werden.wolfgang-schiffer-din-er-gue-yeter-dlf-kultur-a598003b-100.html np ) - Seit dem Hype um ChatGPT richten sich viele Blicke auf den geplanten AI Act. Die EU-Verordnung zu "Künstlicher Intelligenz" ist seit Jahren in der Mache und soll morgen im Parlament eine nächste Hürde überwinden. An mindestens sechs Stellen lauern Probleme. sp ) - Mysteriöses Buch führt Vorverkaufslisten an - wegen Taylor Swift"4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023": So kryptisch wird ein neues Buch in den Listen der US-Händler geführt. Inhalt und Autor(in) sind völlig unklar. Fans von Taylor Swift bestellen trotzdem vor. zeit ) - Der Anna-Seghers-Preis geht in diesem Jahr an den haitianischen Autor Makenzy Orcel und den deutschen Dramatiker Bonn Park. Die Verleihung der mit jeweils 12.500 Euro dotierten Auszeichnungen findet nach Angaben der Stiftung am 10. Juni in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin statt. welt ) - Die Stadt Frankfurt verleiht den mit 50.000 Euro dotierten Goethepreis 2023 an die Schriftstellerin Barbara Honigmann. "Barbara Honigmanns Werke sind Zeugnisse des Gefühlslebens der zweiten Generation von Schoah-Überlebenden. In ihnen kommt all der Schmerz, die tradierten Traumata und die Unbehaustheit zum Ausdruck, die viele Kinder Überlebender ein Leben lang begleiten", begründete Frankfurts kommissarische Oberbürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) am Mittwoch die Entscheidung. Honigmanns Reflexionen über jüdische Identität in Europa würden sie zu einer mehr als würdigen Trägerin der Auszeichnung machen. bb ) - Die Bewerbungsfrist für den Deutschen Buchhandlungspreis 2022 startet am 1. Mai 2023 und endet am 4. Juni 2023. Die Auszeichnungen in den verschiedenen Kategorien werden im Herbst 2023 auf einer feierlichen Preisverleihung bekanntgegeben. bb ) - Der Multichannelhändler Weltbild geht mit einer Shopping App für Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start. Sie ist ab sofort in den Stores erhältlich. rog ) - Krisen, Kriege und die anhaltende Ausbreitung des Autoritarismus haben dazu geführt, dass die Lage der Pressefreiheit im vergangenen Jahr so instabil war wie seit langem nicht. Dies lässt sich aus der neuen Rangliste der Pressefreiheit ablesen, die Reporter ohne Grenzen (RSF) am 3. Mai 2023, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, veröffentlicht. Entwicklungen wie die fast völlige Unterdrückung unabhängiger Berichterstattung in Russland infolge des Ukrainekriegs, massenhafte Festnahmen von Medienschaffenden in der Türkei und die weiter gestiegenen Aggressionen gegenüber Reporterinnen und Reportern am Rande von Demonstrationen in Deutschland sorgten dafür, dass viele Länder auf der Rangliste abrutschten. Die teils deutlichen Abstiege und gleichzeitigen Aufstiege vieler anderer Länder zeigen, wie volatil die weltweite Lage in einer Zeit von Krisen, medienfeindlicher Hetze und Desinformation ist.(f rei ) - Dass Menschen Beiträge freier Journalistinnen und Journalisten (weiter-) verwerten, ohne dafür zu zahlen, kennen wir - und kämpfen als Verband seit Langem dagegen an. Dass eine Künstliche Intelligenz wie ChatGPT sich unserer Werke bedient, ist neu. Deshalb haben wir das Positionspapier "KI aber fair" unterzeichnet ..."Mit seinen elf Teilmärkten und 1,8 Millionen Erwerbstätigen - darunter 30 Prozent Selbstständige - leistet die deutsche Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) eine jährliche Bruttowertschöpfung von rund 95 Mrd. EUR in Deutschland (Stand 2021). Damit steht die KKW an zweithöchster Stelle aller Branchen. fk ) - "Nicht die Natur lehrt uns die Liebe, es tut der erste Kitschroman. Wir wollen früh das Leben ahnen, und wir erkennen's - aus Romanen." So übertrug Elfriede Eckardt-Skalberg Verse aus dem ersten Kapitel des "Eugen Onegin" von Alexander Puschkin. Was aber erkennen wir, wenn aus dem Versroman eine Oper von Pjotr Iljitsch Tschaikowski wird, die in Darmstadt aufgeführt wird? Walter H. Krämer hat seine Erfahrung damit notiert.Von Walter H. Krämer cw ) - Auch Developer, die mit R arbeiten, können auf Unterstützung durch ChatGPT zählen. turi2 ) - Berlinale an diesem Donnerstag eine grundlegende Reform der staatlichen Filmförderung an. Streamingdienste und globale Internet-Anbieter haben "aus dem Kinofilm als der Form filmischen Erzählens eine von vielen Formen gemacht", schreibt Roth in einem Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung". Das gegenwärtige System der Filmförderung passe "immer weniger zu den sich grundlegend verändernden Rahmenbedingungen" und sei "mit all seinen Richtlinien und Stellschräubchen zu komplex und damit zu langsam". Roth schlägt u.a. vor, Förderprogramme von Bund und Länder enger miteinander zu verzahnen sowie für Dokus, Kurz-, Nachwuchs- Experimental-Filme eigene Förder-Regeln zu schaffen. Die Entwicklungsförderung müsse modernisiert werden, um "Innovationsgeist und Risikobereitschaft" zu stärken und zugleich wenig erfolgversprechenden Projekten auch eine Chance zum Scheitern zu geben. Roth sieht auch internationale Streaming-Anbieter in der Verantwortung und will prüfen, ob die Politik Netflix, Amazon und Co verpflichten kann, einen bestimmten Teil ihres Umsatzes mit audiovisuellen Inhalten in Deutschland hierzulande zu reinvestieren. faz ) neue Regeln und mehr Geld für die Filmförderung. Deutschland, sagen sie, sei als Filmstandort nicht mehr wettbewerbsfähig. Auch weil die Politik bummelt. turi2 ) -Sturm im Stream: Der Streaming-Markt ist in Bewegung - mehr Anbieter, verändertes Nutzungsverhalten und Inflation fordern ein Umdenken und bringen neue Geschäftsmodelle und Kooperationen hervor. "Im Endeffekt geht es immer darum, Geld zu verdienen. Deswegen müssen die Anbieter schauen, wie sie ein passendes Paket schnüren können, um die Leute weiter bei Laune zu halten", sagt Magnus Gebauer, Experte für Bewegtbild- und Medientrends beim MedienNetzwerk Bayern, im turi2-Interview zur Themenwoche TV & Streaming. Er beobachtet, dass Streamingdienste zunehmend auf Werbung setzen und mehr klassische TV-Inhalte bringen. Für ihn ein logischer Schritt: "Die Nutzer denken schließlich nicht in Ausspielwegen, die denken nur in Inhalten." Mit Spannung erwartet Gebauer den Start des Sport-Streamingdienstes Dyn im Sommer - mit Blick auf das Interesse des Publikums und dessen Zahlungsbereitschaft. radio ) - Peter Margasak mit seiner Auswahl aus den Neuerscheinungen und Musik von u.a. Heather Stebbins & Christopher Chandler, Lee Weisert, Jürg Frey, Laurence Crane, Alessandra Rombolà, Dafne Vicente-Sandoval /Lars Petter Hagen.Performative Buchmesse auf Kampnagel beginnt heute dlfk-audio ) - Gespräch mit Maha El Hissy,