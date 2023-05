Die Radiotipps für Mittwoch, den 10.5.2023

TV-Tipps für den Abend

Minimal music arbeitet mit Wiederholungen. Aber kaum einer kann sie so melodiös konzipieren, verdichten und zu ekstatischen Explosionen führen wie John Adams. Seine Musik erzeugt eine Sogwirkung - und macht ihn zum einem der meistgespielten Komponisten der Gegenwart.Konzert vom 30. Januar 2022, Gemeindesaal BrnoDer gute Ratschlag ist immer der gleiche: Mach dein Ding! Es ist die zentrale Herausforderung für Kreative, und so manche sind vorbildlich am Start, mit wilden Orchestern, schrägen Ideen oder ungewöhnlichen Instrumenten. Mit Musik von Monika Roscher, Matthew Herbert, Driss El Maloumi, Flamenkora und vielen mehr. Mit Ralf DombrowskiCelloklänge kommen der menschlichen Stimme nahe, und der Cellist Matthieu Saglio setzt noch eins obendrauf: "Voices". Das Album lädt Vokalist:innen aus aller Welt zur gemeinsamen Klangsuche ein. Dazu stellt Babette Michel weitere Celloklangkunst vor.Von Stefan SiegertVon Anja BuchmannBeim Aufräumen des Plattenregals wiederentdeckt; Spare Snare aus Schottland! Jan Burnett gründete die Band 1991 und versuchte stylistisch eine Art LoFi Version von Joy Division. Das machte die Band in den 90er Jahren zu einer Lieblingsband von John Peel (Inklusive 3 Peel Sessions). Seit 2018 arbeitet die Band eng mit Steve Albini zusammen. In dieser Woche erscheint das 12. Album der Band "The Brutal" (Produziert von Steve Albini).Komposition: Gunnar GeisseTon und Technik: Kaspar Wollheim, Katrin Witt, Jörg DiernbergerProduktion: Autor:innenproduktion für RBB 20222019 veröffentlichte die Bremer Rapperin Presslufthanna ihr Debütalbum "Eingangsbereich", im selben Jahr erschien Pashanims Hit-Single "Hauseingang". Vielleicht ein Zufall, trotzdem kam mir die Frage auf: Sind Türen und Übergänge ein gängiges Thema in der Musik, insbesondere im Deutsch Rap? Was gibt es überhaupt für Musik über Türen? Und wofür stehen diese Türen dann?- Arm trotz Arbeit Die Krise der Mittelschicht | 3sat - Der doppelte Alfred Spielfilm Frankreich 2020 | arte - Das Phänomen Maja Lunde Klimawandel als Bestseller | arte - Generation Erdoğan - vor der Wahl | WDR