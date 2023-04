Die Radiotipps für Donnerstag, den 20.4.2023

TV-Tipps für den Abend

Jessie Cox, Schlagzeug/EntwicklungJagdish Mistry und Dietmar Wiesner, Entwicklung(Aufnahme vom 25. Februar 2023 aus der Centralstation Darmstadt)Er war einer der ersten, die die traditionellen Tonabstände in der europäischen Musik verkleinerten und damit neue, bis dahin ungeahnte Ausdrucksmöglichkeiten schufen. Mouvement erinnert an den Pionier der mikrotonalen Musik mit einem Konzert im Rahmen des Wyschnegradsky-Festivals in der Dampfzentrale Bern.Am Mikrofon: Anette Sidhu-IngenhoffVon Michael RüsenbergGroovie Shizzl kommt diese Woche mit einer einstündigen Frühlingsbeschwörung daher: Wenn es hiernach nicht grün wird, wissen wir auch nicht weiter. Entsprechend "mellow" ist der Sound mit Musik von Yves Simon, Ioannis Spanos, El Michels Affair, Tan Haw, COS, Jermain Tamraz u.v.a..Von Marie von Kuck Regie: Beatrix AckersTon und Technik: Ernst Hartmann und Hanna Steger Deutschlandfunk / RBB / SWR 2019Mit seinem Trio ist der Kölner Pianist Pablo Held international bekannt geworden. Jetzt erscheint das Debut seiner neuen Band "Buoyancy". Mit dabei: Hammond-Organist Kit Downes. Mit Odilo Clausnitzer- Braucht die Welt Kryptogeld? | 3sat - Schleswig-Holstein - Zwei Meere, ein Land | arte - Die Landkommune-Bauernhof erfindet sich neu | SWR BW- Ramadan in a Day | SWR BW