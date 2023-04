Die Radiotipps für Dienstag, den 4.4.2023

Klaus Lederer, Rezitation; Nadzeya Karakulka, Belarussisches CymbalonRundfunk-Sinfonieorchester Berlin; Leitung: Vladimir JurowskiAufzeichnung vom 03.04.2023Von Konrad Bott

Musiktipp III

21:05 Uhr Deutschlandfunk Jazz Live



"Joe Achesons Hidden Orchestra"

Aufnahme vom 30.4.2022 beim Mladí Ladí Jazz Festival, Prag

TV-Tipps für den Abend

Mit Eckhard WeberMit Patrick BatariloVon Beate MeierfrankenfeldRegie: Thomas Wolfertz Komposition: Holosud Ton: Olaf Dettinger Produktion: WDR 2008Von Uli AumüllerDicker fetter Bass mit Fragezeichen? (Milch)Pump up the Bass? Women respond to Bass? Bass & Körper? Feminismusbass? Generalbass? Let´s talk about bass? Let the bass do the talking? Wurkinn da bass? Bassline, that was so fine? Taboo Bass? Mit Klaus Walter- Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen Fernsehfilm 2019 | 3sat - Evangelikale - Mit Gott an die Macht (1/3) | arte - Weimar und die 37 Frauen | MDR - Sportschau Geheimsache Doping: Dealer | Das Erste