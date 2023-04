Die Radiotipps für Mittwoch, den 5.4.2023

TV-Tipps für den Abend



Linde Leimane ist nicht so sehr an der Musik an und für sich interessiert, sondern möchte mit ihrer Kunst eine Verbindung zum Universum herstellen.Milesdavisquintet! / The Lappetites Mette Rasmussen / Billy WoodsKonzerte vom 3. Februar 2023, Alte Juragarage Biel (ear we are)Das Ezra Collective gehört zur Speerspitze der jungen Londoner Jazzszene. In ihre dynamische Musik lassen sie Einflüsse aus Hip Hop, Afrobeat und Reggae einfließen. Besonders für ihre energiegeladenen Live-Shows werden sie von ihren Fans gefeiert. Mit Anne LorenzDer Bassist Petros KIampanis ist mit Mittelmeer-Musik aufgewachsen. Vom ägäischen Teil, den Ionischen Inseln, Kreta, dem Epirusgebirge. Er lässt sie mit Modern Jazz zusammentreffen. Dazu präsentiert Babette Michel weitere Musik aus Mittelmeerländern.So langsam wären wir bereit für beständig warme Temperaturen, für Frühlingsgefühle und die damit verbundene Hoffnung auf Neuartiges. Zumindest musikalisch wollen wir den Lenz heute begrüßen, mit frischen Singles von Talking To Turtles und Sunfruits - sowie mit ein paar erfreulichen Frühlingsalben.Regie: Nis-Momme StockmannMusik und Tonregie: Toben Piel NDR 2023, UrsendungIn der zweiten Hälfte der 80er-Jahre setzte sich in den internationalen Charts der Glam-Metal oder auch Hair-Metal durch. Bands wie Cinderella, Poison, Warrant und natürlich Def Leppard bestimmten das Geschehen. Die Outfits waren durch Haarbänder, Tonnen von Haarspray, Lederjacken und viel Schminke geprägt.Komposition: Bülent Kullukcu Ton und Technik: Kaspar Wollheim und Venke Decker Produktion: rbb 2022Der polnische Trompeter Emil Miszk und sein Plattenlabel Alpaka Records- Barcelona für ein Jahr Spielfilm Frankreich/Spanien 2001 (L'auberge espagnole) | arte - Zur Hölle mit den anderen Fernsehfilm Deutschland 2017 | Das Erste - Wirecard - Die Milliarden-Lüge Deutschland 2021 | rbb