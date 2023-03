(dlfk-audio) - Sie kämpft mit den Waffen von Humor und Satire für die Sache des Feminismus und gegen rechts. Ihre Sprache ist unverblümt und frech. Grenzen des Erlaubten kennt sie nicht. Carolin Kebekus hat es so in die Reihe der Besten der deutschen Comedy geschafft.<--- bestellen faz ) - Kommt eine rechtsradikale Influencerin vorbei, und alle laufen ihr nach"Wolfswinkel" ist ein Film für Leute, die schon immer gewusst haben, dass auf dem Land nur tumbe Typen leben. Das ist ein Haltungsspektakel der plakativsten Art. 1e9 ) - Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz sorgt nicht nur für Staunen, sie macht vielen auch Sorgen. Eine Gruppe von KI-Forschern, Philosophen und Unternehmern wie Gary Marcus, Steve Wozniak und Elon Musk fordern eine Schaffenspause bei der Arbeit an immer mächtigeren KI-Modellen, um die möglichen Risiken zu bewerten. nzz ) - Tschaikowsky war schwul. Was in Russland strafbar ist. Also heiratete er eine Studentin, die er dann "das Reptil" schimpfte. Kirill Serebrennikows Film erzählt wuchtig von der verhängnisvollen Ehe. Überall brummen Fliegen, alles versinkt im Nebel. "Tchaikovsky's Wife" zeigt ein Russland, in dem es nie mehr richtig hell wird. dlfk ) - Ein umstrittenes Bild der Schweizer Künstlerin Miriam Cahn darf im Pariser Palais de Tokyo hängen bleiben. Gegen "Fuck abstraction!" hatten sechs Vereinigungen wegen "Verherrlichung von Kinderpornografie" vor dem Pariser Verwaltungsgericht geklagt. Das Bild stellt eine zerbrechliche, gefesselte und kniende Figur dar, die an einer großen Silhouette eine Fellatio durchführt. Die Klage gegen die 73-Jährige Cahn sei abgelehnt worden, bestätigte das Palais de Tokyo. Das Gemälde ist in der Ausstellung "Mein serieller Gedanke" zu sehen, in der unter anderem Gewalt thematisiert wird. Für Cahn illustriert es, wie Sexualität als Kriegswaffe, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingesetzt wird. Wie die Kunsthalle auch auf Twitter mitteilte, habe das Gericht die Klage unter anderem mit der Begründung abgelehnt, dass das Werk in einem Kontext gezeigt werde, der darauf abziele, die Schrecken des Krieges anzuprangern.